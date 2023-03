Nasa: cohetes nucleares

“La rama del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, The Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) está desarrollando un tipo de cohete para viajar a Marte. Las primeras pruebas serán en 2027. La iniciativa está tomando fuerza tras el lanzamiento de un cohete para circular alrededor de la Luna”. Ver Referencia al finalizar.

Informa la autora del artículo que traduzco y resumo en este comentario, la periodista Wattles, que “las investigaciones de la Nasa con cohetes nucleares se iniciaron sin éxito desde 1959. Pero en días recientes, la Nasa ha renovado su interés en enviar humanos al planeta rojo y retornarlos a la Tierra.

El programa de la Nasa, Artemis, Artemisa en español, ha tenido por objeto llevar la primera mujer a la Luna en 2024, pero entiendo que su fecha se ha retrasado por problemas técnicos.

“Como su nombre lo implica, estos cohetes son impulsados por un reactor nuclear por medio del proceso llamado fisión atómica, caracterizado por el choque de un neutrón contra un átomo con el fin de destrozarlo y desencadenar una poderosa reacción en cadena, con la cual se impulsa el cohete en el espacio. Los materiales que rodean el reactor nuclear deben soportar los 4.600° Fahrenheit.

“De acuerdo con la Nasa, este proceso es tres veces más eficiente que la propulsión química que emplean los cohetes en operación hoy día, en los cuales se mezcla un combustible explosivo con un oxidantes para crear un violento impulso”.

“Este eficiente proceso nuclear, afirmó la Nasa, podría permitir a una nave espacial recorrer los 225 millones de kilómetros entre la Tierra y Marte mucho más rápido y con menores exposición de los astronautas a los peligrosos niveles de radiación durante las misiones espaciales futuras”.

Entiendo que con la propulsión nuclear se pueden recorrer entre 19 y 31 kilómetros por segundo y que el tiempo requerido para el viaje de la Tierra-Marte puede tardar entre dos y tres meses.

Referencia. Digitar en Google: Nasa to test nuclear thermal rocket engine for the first time in 50 years. Autora: Jackie Wattles, periodista de CNN. Publicado en enero 24 de 2030.