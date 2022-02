Nuevas modalidades de guerra

A continuación, mi traducción y resumen de un artículo titulado “Nonlinear Warfare: ¿Is Russia Waging a Silent War in Latin América”, del autor Guido L. Torres, exfuncionario de la inteligencia estadounidense. Los términos “guerra híbrida” y “guerra no lineal” suelen usarse casi con el mismo significado, solo que la híbrida emplea armas que no usa la lineal, como se explica a continuación.

Todo parece indicar que Rusia sí está financiando una guerra silenciosa contra Latinoamérica, al aplicar la política diseñada por su general Valery Gerasimov, quien les dijo a los rusos: “Las reglas de la guerra con aviones bombarderos, tanques de guerra y portaviones han cambiado. Esta guerra está siendo excedida en eficacia por los métodos con subversión para desmoralizar los países, al hacerlos dudar sobre la eficacia de sus sistemas políticos, sociales y económicos. Ha resultado más eficaz poner los países a batallar contra los ciberataques, los carteles, las guerrillas, las migraciones y los traficantes de drogas”.

“Utilizar las divisiones preexistentes de una sociedad crea oportunidades para que encienda Moscú las llamas internas y se aproveche de una ventaja estratégica, con el fin erosionar la legitimidad y la influencia de las autoridades de una nación”.

“Ninguna amistad es más valiosa para los Estados Unidos en Latinoamérica que la de Colombia. Las dos naciones han combatido juntas durante 40 años a los carteles, los paramilitares, las guerrillas y los narcotraficantes. Pero Colombia está hoy afectada por las mutilaciones causadas por los combates aludidos y por sus desigualdades económicas. Esta situación resulta muy atractiva para Rusia”.

Boyan Hadzhiev publicó en un libro titulado, Enablers of hybrid warfare: The Bulgarian case, una lista con ocho condiciones para ser atractivos a la interferencia rusa, no pocas de las cuales se cumplen casi en forma perfecta con Colombia.

1. Que el país haya sido mal administrado y no pueda cumplir a cabalidad con todas sus funciones esenciales.

2. Que existan divisiones entre la población que puedan ser fácilmente explotadas mediante el empleo de poca fuerza.

3. Que el país atacado ocupe en la región una posición estratégica frente a Estados Unidos.

4. Que limiten los dos países y el atacado no pueda controlar sus fronteras.

5. Que el país atacado no cuente con aliados confiables.

6. Que cuente el atacante con un alto nivel de respeto entre la comunidad internacional para generar credibilidad sobre las versiones sobre sus actos.

7. Que hayan existido disputas en el pasado o recientes entre los dos vecinos.

8. Que exista alguna forma de interdependencia económica entre los dos.

Indicadores para el autor, señor Guido Torres, de que Colombia sí es presa hoy de la guerra no lineal rusa:

1. Aumentos de la violencia contra la población y la Fuerza Pública con más asesinatos, más inseguridad, más desplazamientos, más cultivos de coca…

2. Presencia de funcionarios rusos en Venezuela para apoyar aquí a las guerrillas, las asonadas, las inmigraciones, los ciberataques, los fraudes electorales y las noticias falsas.

3. Apoyo directo o indirecto de la población hacia un candidato populista de oposición.

