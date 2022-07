Prueba de inmunidad contra el Covid

La revista Time publicó el pasado 13 de junio el artículo que menciono en la referencia que aparece al finalizar, el cual trato de resumir a continuación a pesar de lo complejo y especializado del tema.

Comienza Time preguntado: ¿Está usted protegido hoy contra el Covid-19? La revista responde: todo depende de si has tenido Covid-19, y si fuere así, hace cuánto tiempo. Si has sido vacunado, y si fuere así, cuántas veces y qué tan reciente. Si padeces alguna afección médica que pueda debilitar tu sistema inmunológico. Y así sucesivamente, porque incluso las pruebas de anticuerpos tan solo se aproximan a la inmunidad contra el Covid-19.

“Pero un grupo internacional de investigadores”, continúa Time,” desarrolló recientemente una herramienta diferente para ayudar a evaluar la inmunidad por medio de un análisis de sangre que puede medir las cédulas T o glóbulos blancos que trabajan junto con los anticuerpos que combaten el virus para montar una respuesta inmune. Este trabajo se describe en un nuevo estudio publicado en Nature Biotechnology”.

Las células T son un tipo de glóbulo blanco en la sangre que forma parte del sistema inmunitario. Se forman a partir de las células madre en la médula ósea.

“Las pruebas con células T mezcladas con el virus Sars-CoV-2 no son totalmente nuevas: la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos le otorgó el año pasado autorización de emergencia a otra prueba con células T, llamada T-Detect, pero se requiere demasiado trabajo y tiempo para realizarla”.

“El coautor del estudio de Nature, Ernesto Guccione, profesor de ciencias oncológicas en el Instituto del Cáncer Tisch de Nueva York, en el Mount Sinai, dijo que su grupo tenía como objetivo simplificar el T-Detect mediante el uso de una tecnología que fuera ampliamente accesible y pudiera dar resultados en menos de 24 horas”.

“El proceso de Guccione comienza con la mezcla de sangre de la persona con material del virus Sars-CoV-2. Si hubiere células T, reaccionarían estas con el material del virus y producirían una sustancia que se puede detectar a través de la tecnología de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), como la utilizada para ejecutar las pruebas de diagnóstico de Covid-19. Los niveles de este compuesto sirven para aproximar la inmunidad celular”.

“La prueba ya está licenciada a la compañía Hyris con sede en el Reino Unido y se está usando en Europa. La FDA está revisando la tecnología y todavía no está disponible en los EE. UU… El amplio uso de esta prueba podría ayudar a definir cuánto tiempo dura la protección y con qué frecuencia se necesitan dosis de refuerzo”.

Referencia: Digitar en Google: A New Test Can Help Reveal If You´re Immune to Covid. Autor: Jamie Ducharme.