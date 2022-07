Realidades de la OTAN

En la referencia que aparece al finalizar este comentario expone el autor las razones por las cuales los Estados Unidos deberían retirarse de la OTAN. A continuación, algunos apartes de dicha referencia.

De acuerdo con el cuadro a continuación: “Es posible que, al agregar Finlandia y Suecia a los países integrantes hoy de la OTAN, se pueda reducir la participación de Estados Unidos en el gasto total de esta organización al 70% o 69%. En cualquier caso, los europeos podrán seguir exprimiendo al contribuyente estadounidense para obtener sus garantías de seguridad”.

“Después de todo, como no-miembros de la OTAN, Suecia y Finlandia gastan aproximadamente el 1,2% y el 1,5% de sus PIB en gasto militar, respectivamente. Estados Unidos gasta el 3,7%. Como miembros de la OTAN no hay ningún incentivo real para que Finlandia y Suecia gasten más. Dado que la OTAN realmente no hace cumplir su “regla” de que todos los miembros deben gastar el 2% de sus PIB”.

“¿Qué aportan Suecia y Finlandia a la seguridad de Estados Unidos? Biden afirma que ambos países “beneficiarán a toda la Alianza Transatlántica”. Por supuesto, no harán tal cosa, puesto que Finlandia en especial, es un pasivo neto debido a su larga frontera terrestre con Rusia y su frontera marítima en las cercanías de San Petersburgo.”

Gastos militares de los países miembros de la OTAN en 2020 según Mises Institute Foto: Hernán González Rodríguez

Colombia no es miembro de la OTAN, porque es este un derecho solo de los países de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá. Colombia figura como aliado Importante, lo cual nos permite mejores relaciones y mejores asesores militares.

Referencia: Digitar en Google: “Nato Plans to Rip Off Americans Even More as Sweden and Finland Set to Join” (“La Organización del Tratado del Atlántico Norte (Nato en inglés) planea estafar una vez más a los estadounidenses mientras Suecia y Finlandia se integran”). Autor: Ryan McMaken. Artículo publicado por el Instituto Von Mises para ser divulgado por la prensa mundial.