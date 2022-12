Se acelera el deshielo de la Antártida

La Antártida, continente antártico o polo sur, está rodeada por el océano Antártico, tiene una extensión de 14 millones de kilómetros cuadrados, es el cuarto continente más grande tras Asia, América y África. Está cubierto por una capa de hielo de 1,9 kilómetros de espesor y sus temperaturas medias son de menos 63 °C.

La revista TIME nos informa que los hallazgos recientes desde el espacio sobre la condición de la Antártida son especialmente preocupantes.

En un par de artículos -uno publicado en Nature y otro en Earth System Science Data, resultado de 25 años de avistamientos de una flota de siete satélites estadounidenses y europeos-, los investigadores concluyeron que las pérdidas de hielo de las plataformas de la Antártida que sobresalen más allá de sus costas han sido dos veces más extensas de lo que se estimaba en años pasados.

Los bordes de la Antártida se están desmoronando. Desde 1997 se han perdido 12 millones de toneladas métricas de hielo, en comparación con los seis millones estimados anteriormente. Esta es una mala noticia para la Antártida y para el mundo, porque contribuye en forma significativa a la elevación del nivel del mar en todo el planeta.

Los hallazgos aludidos son el resultado de las mediciones por satélite con altímetros para medir el espesor de la capa de hielo en lugar de medir las reducciones horizontales de esta. Descubrieron que, debido al calentamiento del océano, el espesor del hielo se ha derretido y ha disminuido por debajo, tornando la capa más frágil y propensa a desprenderse. La Nasa considera probable que las pérdidas de la plataforma de hielo de los últimos 25 años se superen en la próxima década o en la siguiente.

The National Geographic Society afirma que el nivel de los océanos se ha elevado en 23 centímetros a partir de 1880, de los cuales ocho centímetros se aumentaron en los últimos 25 años. Estas elevaciones se vienen acelerando a razón de 3,2 centímetros por año.

En el artículo de The Guardian ‘The Three-Degree World: Cities that will be Drowned by Global Warming’ [ciudades que serán ahogadas por el calentamiento global] se mencionan algunas de las ciudades que van a ser afectadas por la elevación del nivel de los mares. Figura en primer lugar Alejandría, en Egipto, con 3 millones de personas afectadas. Río de Janeiro, en Brasil, ocupa el segundo lugar con 1,8 millones de habitantes afectados. En el tercer lugar está Shanghai, en China, con 17,5 millones; en el cuarto lugar aparece Miami con 2,7 millones. Entiendo que algunas zonas de Cartagena también se inundarán.