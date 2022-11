Subsidios para la agricultura en EE. UU.

Los subsidios son dineros aportados por los gobiernos a los negocios para asegurar el suministro de bienes y servicios. Subsidios existen relacionados con: la producción, las exportaciones, los impuestos de renta y los prediales, las inclemencias del tiempo, asistencia técnica gratis o económica, los combustibles baratos para la agricultura, la energía eléctrica barata y el agua también barata.

Ventajas de los subsidios. 1. Controlar la inflación. 2. Asegurar el suministro de bienes y servicios. 3. Impedir que productos extranjeros también subsidiados eliminen los productos domésticos. 4. Exportar a precios bajo los costos de producción domésticos y sin subsidios. Desventaja. Elevar los impuestos a los contribuyentes para financiar los subsidios.

El destacado comentarista, señor Heather Cox Richardson, escribe diariamente una columna titulada: Letters from an American. El pasado 19 de octubre publicó una sobre los cuantiosos subsidios a la agricultura estadounidense con los cuales deben competir cultivos nuestros como el maíz, con resultados tan desfavorables que siempre terminamos importando cereales, maíz en especial y mucho más barato que el nuestro, el cultivado con cuantiosos subsidios en los EE. UU. A continuación, mi traducción textual de algunos de los párrafos de la columna aludida sobre el tema.

“El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) anunció ayer un programa por la suma de US$ 1.300 millones con el fin de aliviar las deudas que están asfixiando nuestros agricultores con los préstamos del USDA. Hoy, más de 13.000 agricultores han recibido ya US$ 800 millones de los US$ 1.300, a título de asistencia, con la meta de largo plazo de asegurar la estabilidad en su profesión”.

“El programa tiene acceso a US$ 3.100 millones de acuerdo con el Acta para Reducir la Inflación, con la meta de ayudarles a 36.000 prestamistas. El préstamo promedio de ayuda para los prestamistas sin garantía es de US$ 52.000 dólares y el promedio para aquellos con garantías es de US$ 172.000″.

A la tasa de cambio de 5.000 $Col/dólar, a los sin garantías les entregaría $Col 260 millones de pesos y a los con garantías les facilitarían nada menos que $Col 860 millones. No se mencionan en el comentario aludido los intereses ni los plazos, pero sospecho intereses entre el 6% y el 10% y plazos entre 3 años y 5 años.

Colombia importó de Estados Unidos en 2021, según el Dane, US$ 1.400 millones en cereales, en especial maíz, base de la alimentación de nuestro sector avícola. Esta competencia desleal de los Estados Unidos contra Colombia nos imposibilita cultivar maíz en suelos aptos para ello y con mano de obra nacional.