“The New York Times” sobre la obesidad

El diario TNYT publicó el 21 de noviembre pasado un artículo que se puede obtener por Google, digitando: Scientists Don´t Agree on What Causes Obesity, but Know What doesn´t. Autora: Julia Belluz.

Comienza el artículo afirmando que: “Un selecto grupo de los mejores investigadores del mundo sobre la obesidad se reunió recientemente en las salas doradas de la Royal Society, la academia de ciencias donde alguna vez debatieron Isaac Newton y Charles Darwin sobre la gravedad y la evolución”.

“La obesidad afecta a más del 40 % de los adultos estadounidenses y cuesta alrededor de US$ 173.000 millones. La conclusión sobre el tema fue: “No hay consenso alguno sobre cuál es la causa de esto”.

“Un biólogo nutricional presentó la idea de que todos los carbohidratos y grasas en nuestros alimentos hoy diluyen la proteína que nuestros cuerpos necesitan, lo que nos lleva a comer más calorías para compensar la discrepancia”. Carbohidratos: papas, arroz, pastas, galletas, pan, frutas, maíz…

“Un endocrinólogo dijo que los patrones de alimentación ricos en carbohidratos promueven la formación de grasa. La dieta baja en carbohidratos la evita”

“Argumentó un fisiólogo que las personas que consumen alimentos utraprocesados ganan más peso y comen más calorías en comparación con las dietas de alimentos integrales con la misma composición de nutrientes”. Ultraprocesados: los que contienen más de cinco elementos distintos y entre ellos figuran azúcares, harinas refinadas, aceites vegetales refinados, sal…

“Para un bioquímico, el misterio podría explicarse porque los alimentos ultraprocesados contienen fertilizantes, insecticidas, plásticos y aditivos. Y su investigación ha demostrado que estos químicos interfieren con el metabolismo”.

“Una etóloga recordó que cuando la comida escasea, los animales comen menos calorías, pero ganan más peso. Los estudios humanos también han encontrado una asociación “fuerte” entre su inseguridad alimentaria y su obesidad, la llamada paradoja del hambre”.

“Para aumentar la complejidad, dejaron claro los investigadores de casos raros causados por mutaciones o trastornos de un solo gen. Más complejo aún, se sospecha que la obesidad surge de interacciones aún turbias entre los genes y el medio ambiente”.

“Los científicos celebraron que durante este corto período aprendieron mucho. Identificaron más de mil genes y variantes que aumentan el riesgo de obesidad en los humanos. Descubrieron que la grasa corporal es muchos más que un depósito de almacenamiento de energía y que no todas las personas con obesidad desarrollan complicaciones asociadas con el cáncer, la diabetes tipo dos, la presión arterial alta, los ataques cardíacos, los accidentes cerebrovasculares y la muerte prematura”.

“Los investigadores no hablaron ni de medicamentos ni de cirugías efectivos. Hablaron sí de prohibir la comida chatarra para los niños y de las máquinas expendedoras escolares. Recomendaron consumir más verduras y hacer más ejercicio”. “No hablaron bien de los gurús de las dietas”.