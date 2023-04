Vínculos entre presión arterial alta y demencia

La revista Forbes publicó el pasado 28 de marzo un artículo que se puede obtener por Google, digitando: Study Finds Direct Links Between High Blood Presssure and Dementia. Autora: Ana Faguy, periodista de Forbes. A continuación, mi traducción textual del citado artículo.

“La presión arterial alta pude dañar las mismas zonas del cerebro que están relacionadas con la demencia y con la disminución de los procesos mentales, de acuerdo con un estudio publicado el lunes, en el cual se vinculan en forma directa y por primera vez las dos graves afecciones de la salud”.

“Antes de la publicación de este estudio, habían relacionado los investigadores en forma casual la presión arterial con los cambios en el cerebro. Pero en el artículo antes mencionado, publicado en el European Heart Journal, se aclaró la forma cómo daña el cerebro la presión arterial y cómo disminuye los procesos mentales”.

“Emplearon los investigadores los resultados de sus resonancias magnéticas cerebrales, los análisis genéticos y los datos de observación de miles de pacientes para examinar los efectos de la presión arterial alta sobre la función cognitiva”.

“De acuerdo con el artículo citado al comienzo, nueve zonas del cerebro presentaron cambios relacionados con la presión arterial alta, deterioro de la función cognitiva, dificultades para normalizar los movimientos y para ciertos tipos de aprendizajes. Otras partes del cerebro igualmente afectadas se reflejaron: en dificultad para planear y ejecutar tareas diarias tanto simples como complejas; en el control de las emociones y en la toma de decisiones”.

“La vinculación citada afecta hoy a uno de cada tres habitantes del planeta que padecen de presión arterial elevada, afirmaron los investigadores”.

“Antecedentes clave: durante años habían los investigadores intentado explicar el vínculo entre la presión arterial alta y la demencia y habían sugerido ya en múltiples estudios la existencia de dicho vínculo”.

“Por ejemplo, un estudio de 2019 publicado por: Journal of Clinical Medicine, sugirió que la presión arterial alta podría considerarse como un biomarcador temprano para anticipar el deterioro cognitivo en personas sin demencia ni accidente cerebrovascular”. "

“Otro estudio, también de 2019, publicado por: Journal of American Medical Association, encontró que bajar la presión arterial reducía el deterioro cognitivo leve, vínculo de tiempo atrás ya conocido como factor de riesgo para la demencia”.

En otro documento publicado por la prestigiosa Mayo Clinic, titulado: Dementia – Symtoms and Causes – Mayo Clinic, se afirma que “la sola pérdida de memoria no significa que uno tiene demencia, aunque es a menudo uno de los signos más tempranos de la condición”.

“Signos preocupantes para Mayo Clinic: Dificultad para hallar palabras para comunicarse; desorientación como es la pérdida espacial cuando se conduce un automóvil; dificultad para resolver problemas y organizar tareas. Cambios en la personalidad: depresión; ansiedad; inestabilidad…” Si mal no entendí, la demencia es, así mismo, síntoma del Alzheimer.