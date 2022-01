Diría que es una obligación ganar los tres puntos a Perú el próximo 28 de enero, en el marco de las eliminatorias si queremos ir por vía directa o repechaje al Mundial de Catar. Conozco todos los argumentos y respuestas de los técnicos en el mundo cuando es una condición ineludible para llegar a una meta: que nada se debe predecir en cuanto a resultados, que la lógica no existe, que juegan once contra once. Todo eso puede ser cierto y algunos agregan los factores suerte y arbitraje.

Pero los jugadores de la selección deben ser capaces de soportar esa presión por el resultado positivo y, de paso, salir a disputar el partido con tantas ganas como entusiasmo para adquirir el tiquete al mundial. Tanto Perú como los nuestros ejercitaron e hicieron movimientos en juegos amistosos que realmente poco decían, ni por la historia y menos por el presente. La selección hondureña no representaba riesgo alguno. quizá Perú sorprendió con su empate frente a Panamá y le ganó, de acuerdo con su categoría, a Jamaica. En conclusión, fueron entrenamientos que dejaron algunas luces a Reinaldo Rueda y Ricardo Gareca. Nada más.

El asunto fue tan claro que de la lista de jugadores de Colombia contra Honduras solo permanecieron seis para la doble jornada oficial de eliminatorias: Chará, Asprilla, Borja, Preciado, Hinestroza y Andrés Mosquera. Y es lógico porque la columna vertebral del esquema de Reinaldo Rueda está actuando en el exterior. Claro que el resto de invitados para la excursión a Florida conservan el valor de incluir en sus hojas de vida ese paso en la selección de mayores.

En síntesis, el grupo frente a Perú debe estar preparado, presionado y convencido de sus condiciones y la obligación de disputar con toda la entrega y energía el partido, porque si se aplica el sentido común, recordando alguna reflexión de técnico, es más fácil ganarle a Perú en Barranquilla que a Argentina en su patio. Los tres puntos son de urgente necesidad.

Mientras tanto, comenzó el jueves el campeonato de casa. Cuatro equipos iniciaron el recorrido sin mayores alteraciones ni novedades en cuanto a juego y jugadores. Sherman Cárdenas y Marrugo hicieron pesar su experiencia en el empate (1-1) entre Águilas y Bucaramanga. América en su patio, en campo regular, al menos para la vista, ganó sus tres puntos por uno a cero al Envigado. De a poco, todos irán mostrando lo que tienen. Sí queda claro, en teoría, que Júnior, Nacional y Tolima se afanaron por invertir, tienen con qué organizar formaciones que recibirán su bendición en las copas internacionales.

Los jugadores de la selección deben repetir, una vez y otra, aquello de querer es poder. Aunque realmente, si queremos ir al mundial, es necesario ganarle a Perú el 28 de enero.