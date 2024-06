El revuelo nacional 

El presidente y los expresidentes han armado un gran revuelo sobre la base de siete falsedades sucesivas, así:

- Si no se cumple el Acuerdo con las FARC, no habrá paz en Colombia (Petro).

- El Estado tiene la obligación de cumplir ese Acuerdo (Santos).

- El Acuerdo fue rechazado por el pueblo, por eso hay que hacerlo trizas (Uribe y Duque).

- El Acuerdo es un tratado que está por encima de la Constitución (Álvaro Leyva, que pasó la vida soñando con la Presidencia).

- El Acuerdo permite convocar una constituyente (Petro I y el coro de la izquierda).

- La constituyente es para reelegir a Petro (los cuatro expresidentes que resultaron antirreeleccionistas).

- No estoy hablando de constituyente, sino del poder constituyente (Petro II).

Pero resulta que ni la paz de Colombia depende del Acuerdo, ni el Acuerdo hay que cumplirlo, ni debe hacerse trizas, ni es un tratado internacional, ni tiene rango constitucional, ni forma parte de la Constitución, ni permite convocar una constituyente, ni la constituyente va a reelegir a Petro, ni el poder constituyente sirve para ninguna cosa. Vea usted:

1. Las FARC dejaron de disparar sin que se hubiera cumplido el Acuerdo. Ni el ELN, ni el Estado Mayor Central, ni las otras disidencias de las FARC, ni el Clan del Golfo, ni ningún otro grupo armado está exigiendo que se cumpla el Acuerdo con las FARC, sino que cada uno tiene sus propias exigencias. Por eso, implementar ese Acuerdo no garantiza la paz de Colombia.

2. Si alguien me obliga con una pistola a que firme un acuerdo, ese acuerdo no me obliga, ni tengo por qué cumplirlo una vez desaparecida la amenaza. El Acuerdo con las FARC no hay que cumplirlo.

3. El pueblo rechazó el Acuerdo porque odiaba a las FARC, pero no hubo votación sobre ninguna reforma específica. Hacer trizas el Acuerdo es un pretexto para no hacer las reformas que necesita Colombia.

4. El Acuerdo no es un tratado internacional porque las FARC no eran un Estado, ni forma parte de la Constitución porque no fue una reforma constitucional. Lo único que quedó en la Constitución fue la Jurisdicción Especial para la Paz y por eso esta sí es de obligatorio cumplimiento.

5. El sueño de una “constituyente paritaria” de Jacobo Arenas quedó explícitamente enterrado en el Acuerdo, y el Acuerdo no habla de constituyente. En cambio, la constituyente está prevista en el artículo 376 de la Constitución. La constituyente no tiene nada que ver con el Acuerdo.

6.Según el artículo 376, los miembros de una asamblea constituyente tienen que ser elegidos por el pueblo. Cualquiera que haya visto las encuestas o viva en este país sabe que el Gobierno no tendría mayoría en la asamblea; en vez de reelegir a Petro, la constituyente destituiría al presidente Petro.

7. El poder constituyente es una noción abstracta de la teoría política. Si el pueblo no vota, no hay ninguna manera de saber qué quiere el pueblo. A no ser que Petro sea el pueblo y haga lo contrario de lo que quiere el pueblo.

En conclusión, no hay de qué preocuparse. Colombia está en buenas manos.

* Director de la revista digital “Razón Pública”.