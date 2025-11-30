Incendio en el vecindario

“Los misiles hacen ruido, pero las guerras se deciden en otra parte”. Esta frase de George Kennan, el cerebro de la Guerra Fría, viene como anillo al dedo ante el mayor despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe desde la invasión de Panamá en 1989.

Ocho buques de guerra, cazas F-35 en Puerto Rico, drones Reaper, un AC-130 en la pista y más de seis mil militares frente a Venezuela: un espectáculo que parece anunciar tormenta, pero que en realidad anuncia una negociación.

Trump no va a invadir Venezuela. No lo hará por una razón simple: sus propios votantes son los obreros y veteranos de clase baja que ponen los muertos en...