Para entender el proyecto de reforma laboral del Gobierno necesitamos hacer algo de historia.

Los avances en la legislación laboral en Colombia y en el mundo no son un regalo del Estado sino una conquista de los trabajadores. Esto en castellano significa que esas reformas no se plantean en función de sus efectos macroeconómicos o del bienestar de los no sindicalizados; son adoptadas por razones políticas y el mercado laboral se tiene que adaptar a esas medidas.