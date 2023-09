Por qué no cambia el gobierno del cambio

Lo único que hasta ahora ha logrado el gobierno del cambio es demostrar la gran dificultad de los cambios.

Esa dificultad tiene causas muy diversas y se expresa de múltiples maneras, pero en el caso del gobierno Petro hay cuatro que resultan evidentes: la resistencia de los intereses creados, la dispersión de los poderes públicos, la falta de una estrategia coherente y la mala gestión del presidente.

- Las reformas sociales pisan callos, y por eso los sectores afectados han tratado de impedir los cambios en el sistema tributario, la tenencia de la tierra, el régimen laboral, los sistemas de salud y el pensional, la industria petrolera o el papel de las Fuerzas Armadas. Estas resistencias en general han logrado frenar, suavizar y aumentar la incongruencia de los proyectos bandera del Gobierno: hoy es probable que se ahoguen las reformas o que del forcejeo resulten adefesios.

- La independencia de los poderes es esencial para la democracia, pero también obstaculiza los cambios. En este caso, y por primera vez, tenemos un Gobierno sin coalición mayoritaria en el Congreso, que se suma a la autarquía de las cortes que nos dejó la Carta del 91, al fiscal y la procuradora en abierta oposición, a los gobernadores descontentos por la inseguridad… y en vísperas de unas elecciones donde el gobierno del cambio será duramente derrotado.

- La falta de estrategia coherente comienza por el punto capital: no hay una ruta o un modelo de crecimiento económico, cuya base en un país del tercer mundo son las exportaciones, pues el Gobierno no quiere depender del petróleo, pero no tiene idea de con qué reemplazarlo. Tampoco hay claridad sobre el mercado interno, más allá de borradores sobre economía popular, reindustrialización o autosuficiencia alimentaria. Y todo esto en medio de una mala coyuntura, que no es culpa del Gobierno, pero causa mucho daño: según la OCDE, el PIB aumentará apenas 1,5 % este año y quizás 1,8 % en 2024, la inflación acumulada bajo Petro supera el 16 %, el desempleo está en 9,6 %... y la última información disponible (2021) indica un 39,3 % de pobreza.

Otros puntos cruciales son la transición energética, donde hay incoherencias como el subsidio a los taxistas, y por supuesto la seguridad, donde la “paz total” y la mano blanda han tenido el efecto de disparar los índices de criminalidad en campos y ciudades.

- Por último, los problemas de gestión del presidente comienzan por el manejo del Twitter o las citas incumplidas, pasan por el cambio de 11 ministros en un año, por las peleas internas del equipo, por la falta de ejecución presupuestal y se complican grandemente por los escándalos en el círculo cercano.

Petro no es un gerente, sino un ideólogo que opina sobre todas las cosas, a veces con razón y otras veces sin haber digerido las ideas.

El cambio es muy difícil, pero es la apuesta de Petro. Y como las cosas se resuelven por el punto más débil, prácticamente todas las reformas y medidas del Gobierno desembocan en un punto: aumentar el gasto público de corto o de largo plazo. Matrícula gratis, “pagar para no matar”, préstamos al 4 % para los campesinos, pensión para los más pobres, Renta Ciudadana… y sin contar subsidios como comprarles tierra a los latifundistas encartados con ella, o un 5 % de comisión a las EPS por conseguir las citas con el médico…

Este no es el gobierno del cambio: es el gobierno de los subsidios.

El riesgo de atravesar el río es ahogarse a la mitad. La mayoría de la gente está viviendo igual de mal -o peor- que en agosto del año pasado. E infortunadamente la balanza se está inclinando más y más en contra de los cambios que necesita Colombia.

* Director de la revista digital “Razón Pública”.