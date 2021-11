¿Puede haber periodismo independiente?

El periodismo independiente está muriendo porque no hay quien lo financie y el periodismo balanceado está muriendo por las burbujas que crean las redes sociales.

Por eso urge mantener los cada vez más pocos espacios que proveen información seria y balanceada. Por eso escribo gratuitamente para El Espectador y me sumo a su defensa, como también por eso uso hoy esta columna para invitarle a apoyar un proyecto parecido y diferente: el proyecto se llama Razón Pública.

A diferencia de los demás medios, Razón Pública no busca las noticias, sino que contextualiza y analiza las noticias importantes del país. También a diferencia de esos medios, la revista no está escrita por periodistas, sino por analistas que un grupo de editores traducimos al lenguaje periodístico. Por eso en el portal usted encontrará la información completa y explicada por un especialista, pero en forma resumida, comprensible y amena.

Fundada hace 13 años por 33 analistas de todas las tendencias, en la revista han escrito 1.576 expertas y expertos en todos los asuntos que afectan e interesan al país, jóvenes o no tan jóvenes, de todas las regiones y todas las creencias, con excelente formación académica y con amor sentido por su tierra. Colombia sí tiene talento.

Un consejo editorial pluralista busca quién pueda profundizar en cada tema. La asamblea de Razón Pública está integrada por 107 personas de distintas profesiones, regiones y convicciones. Con esto se aseguran dos cosas importantes: que este proyecto no tiene dueños y que aquí caben todas las opiniones serias.

¿Y cómo se financia todo eso? Razón Pública ha vivido de los 1.576 expertos a quienes no se les paga ni un centavo. Los miembros del consejo editorial y el director de la revista trabajamos gratis y lo hacemos con gusto; los fundadores contribuyen con dinero y tenemos convenios con algunas universidades. Pero eso no es suficiente y, a diferencia de los medios comerciales, Razón Pública no tiene pauta publicitaria ni quiere cobrar por el acceso a sus páginas.

En estos tiempos de pandemia se ha vuelto aún más difícil sostener este proyecto. Pero también en vísperas de las elecciones más confusas, inciertas e importantes que haya tenido Colombia en muchas décadas, es aún más necesario mantener y mejorar un medio donde haya argumentos en lugar de insultos y las razones hablen en lugar de las pasiones.

Por eso espero que consulte y utilice la revista: es para quienes quieran ser parte del diálogo ciudadano. También por eso necesitamos su donación. Le ruego hacerlo ya para que no lo olvide. Puede hacerlo a través del portal de Razón Pública o (si está en internet) haciendo clic en el siguiente enlace: https://razonpublica.com/donacion.

No menos importante: invite a sus amigos a donar, mil gracias.

*Director de la revista digital “Razón Pública”.