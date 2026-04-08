“Colombia después de Petro”

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Este es un libro para leer, pensar y dialogar en nuestro tiempo.

Teniendo en cuenta la situación política nacional y el contenido del libro, suspendo la serie que veníamos realizando en torno a “Repensemos el compromiso político”.

Cuando hablamos de Hernando Gómez Buendía, estamos pensando en uno de los más preparados intelectuales latinoamericanos de nuestra generación: Abogado, economista y filósofo de la Universidad Javeriana; sociólogo de la Universidad Nacional; M.A. en economía y PhD. en sociología de la Universidad de Wisconsin.

Ha sido profesor universitario en Colombia y Estados Unidos; consultor internacional; periodista y columnista. Es autor de más de 30 libros y artículos de interés académico y general. Actualmente es columnista de El Espectador y director y editor general de la revista: Razón Pública.

Pues bien, este colombiano se dio a la tarea de preparar un original texto que lleva el título de esta columna. El libro, editado por Planeta, está dedicado: “Para los nadies, de alguien” y está seguido por una reflexión de Eduardo Galeano en: “El libro de los abrazos”, que culmina así:

Los nadies

que cuestan menos

que la bala que los mata.

La publicación está integrada por cuatro partes: El proyecto; Las políticas; La gestión; y El legado.

Es evidente: El libro no es para principiantes, sino para analistas con conciencia crítica, a quienes el autor recomienda su lectura total. Recordemos entonces, la anotación final en el Prólogo: “este no es un libro sobre el gobierno de Gustavo Petro, sino sobre lo mucho que ya nos ha enseñado este gobierno acerca de Colombia”.

En gran síntesis: estamos en presencia de un libro elaborado por un analista contemporáneo serio, que nos invita a repensar a Colombia y su destino como nación democrática participativa; en paz; equitativa; con justicia social y en búsqueda de concretar un proceso de desarrollo sostenible.

Invito comedidamente a los lectores a leerlo; disfrutarlo y pensar las implicaciones que, para la Colombia de hoy, tiene el que seamos capaces de continuar con un régimen democrático fortalecido y en defensa del Estado social de derecho. Aportemos a su construcción.

roasuarez@yahoo.com