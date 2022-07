Este libro es un magnífico aporte en un momento significante para el presente y el futuro de nuestras instituciones democráticas.

A raíz de la última Feria del Libro en Bogotá, tuve el gusto de encontrar la segunda edición del libro: Entre la independencia y la pandemia, de la fundación Razón Pública y Rey Naranjo Editores. Se trata de un texto sobre el estudio cuidadoso de la historia de Colombia. Conocemos que Hernando Gómez Buendía es uno de los más serios y consagrados intelectuales, pensadores y columnistas latinoamericanos de nuestro tiempo, como lo evidencian sus múltiples logros académicos, investigativos, periodísticos e innovativos.

Una presentación sintetizada de su hoja de vida nos indica que el autor es: Abogado, filósofo, máster en economía y doctor en sociología de la Universidad de Pittsburg. Profesor de las universidades Nacional, Javeriana, Pittsburg y Wisconsin. Secretario General del Partido Liberal Colombiano; asesor y consultor de gobiernos y de varias agencias del Sistema de las Naciones Unidas; subdirector de Fedesarrollo; y columnista de opinión de los diarios El Tiempo, El Espectador y la Revista Semana. Asimismo, es Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar; autor de cerca de 38 libros y fundador de la revista digital Razón Pública…

La obra se ocupa de los siguientes temas: I. La paradoja: 210 años de balas y de votos. II. El personaje y el escenario. III. El periodo de las guerras en el centro. IV. Hacia el orden conservador. V. Las guerras en la periferia. VI. Construyendo país. VII. Epílogo: Lo que sigue. VIII. Post scriptum: en tiempos de pandemia y Adenda: luces de otro lado, donde se condensan noticias importantes a propósito de los avances de la ciencia para enfrentar la pandemia. Como puede analizarse, el libro incorpora un enfoque integral de los temas; articula la teoría con los datos empíricos y los momentos históricos e incorpora –frecuentemente- los principios de los derechos humanos fundamentales con la problemática actualizada del desarrollo humano sostenible.

Un complemento muy importante son las frecuentes bibliografías para estudiosos muy bien seleccionadas y acompañadas de libros útiles para curiosos. Es evidente: se trata de un consagrado profesor universitario que invita a la profundización en temas decisivos, para quienes deseemos intervenir apropiadamente en los problemas más significantes del mundo contemporáneo y de nuestra democracia.

A manera de síntesis y a propósito de los grandes temas que se ocupa el libro, la contratapa contiene una serie de preguntas que, con su solo enunciado, nos facilita entender la actualidad y conveniencia del estudio sistemático de este texto magnífico, para acercarnos -con consciencia crítica- a la comprensión de la complejidad de nuestra realidad, dentro del contexto internacional. Enunciemos las preguntas: ¿Cuál es nuestro sitio en el mundo?; ¿por qué las ideologías nos han hecho tanto daño?; ¿cómo se han hecho las grandes fortunas?; ¿por qué los pobres no se revelan?; ¿quiénes fueron los culpables de las guerras?; ¿por qué el acuerdo con las FARC no importa?; ¿por qué no hemos tenido verdaderas dictaduras?; ¿cuál es la diferencia con los países vecinos?; ¿y cómo podríamos hacer mejor nuestro mañana?

Teniendo en cuenta el contenido del libro es muy grato expresar mi reconocimiento a este consagrado colombiano que ha dedicado su vida, a la difusión cualificada del pensamiento democrático. Cuánto me alegra que Hernando haya plasmado este magnífico trabajo en un momento tan importante para el presente y futuro de nuestra democracia. Bien vale la pena que las comunidades universitarias, los políticos y pensadores nos ocupemos de su obra. Este texto marca un hito en la historia de las ciencias sociales colombiana y latinoamericana y nos dice su autor que se trata de hacernos conocer: “La guerra más larga del mundo y la historia no contada de un país en construcción”.

