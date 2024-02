Leer, escribir y pensar, hoy. A manera de conclusiones (VII)

La compleja realidad colombiana contemporánea es un excelente taller para investigar, leer, escribir y pensar en América Latina y Colombia.

Con esta columna, me es grato presentar las conclusiones sobre la serie.

1.- A través de este aporte, he deseado poner a consideración de académicos, colegas profesores, alumnos y periodistas de opinión, algunas de mis reflexiones en torno al leer, escribir y pensar para el fortalecimiento de los preceptos democráticos y la práctica ética de nuestras vocaciones.

2.- Estas columnas han sido un aporte dirigido a la comprensión teórico-práctica de las artes y los oficios del leer, del escribir y del pensar, especialmente, en ciencias sociales; son una invitación a reflexionar en torno a sus evoluciones y quehaceres básicos.

3.- Saber leer, escribir y pensar, en pleno siglo XXI, se me presenta sustantivo para un ser humano comprometido con los procesos de la ciencia, la tecnología, la innovación, el arte, la cultura, los ideales de la democracia participativa, el Estado social de derecho, la construcción de la paz y la institucionalización del desarrollo sostenible.

4.- Notemos que después de lecturas, escrituras e investigaciones interdisciplinarias, es posible aproximarnos a producir conocimientos transdisciplinarios.

5.- Con posterioridad a una seria reflexión, estamos invitados a leer, escribir y pensar con constancia, dedicación, cuidado y consciencia crítica.

6.- Saber combinar la música con la lectura, la escritura y la reflexión, facilita la eclosión de un pensamiento humanista y creativo.

7.- La inequitativa y compleja realidad colombiana es hoy, un excelente taller para investigar, leer, escribir y pensar en América Latina y Colombia. Hacerlo, por ejemplo, sobre: la implementación del Postacuerdo para construir la paz; la justicia transicional; la problemática de los derechos humanos; el avance de la ciencia, la tecnología, la innovación, el arte y la cultura, es una bella y magnífica labor.

Realizarlo también en torno al narcoterrorismo; la problemática ambiental; la minería ilegal; el fenómeno paramilitar; o el surgimiento de nuevos liderazgos políticos democráticos y estadistas(1), puede contribuir a institucionalizar una sociedad justa (con estructuras que garanticen la equidad ante el poder); pacífica (con ausencia de violencia abierta, estructural y cultural); libre (relacionada con todos los países, sin sometimiento a potencia mundial alguna); y en búsqueda de la construcción de un proceso de desarrollo sostenible.

8.- Al estudiar el análisis de caso, el lector cuidadoso podrá encontrar una invitación para que, leyendo, escribiendo y pensando

contribuyamos a insertarnos creativamente en la transformación de la realidad.

9.- Cuán útil alternar el ejercicio de la función pública, con la cátedra universitaria, las artes y oficios de la lectura, la escritura y el pensar, acompañándonos del ejercicio teórico-práctico del periodismo de opinión. A ello estamos invitados. roasuarez@yahoo.com

***

Referencias

1. Véase, el magnífico artículo de: LERNER, Motti. (2006), “Escribir en una sociedad en guerra”. U.N. Periódico, Bogotá, noviembre 26. pp. 4 – 6.

Lecturas mínimas especializadas

ANGULO RINCÓN, Sandro. (2012). Televisión y periodismo comunitarios en la ruta del desarrollo humano: modelos y fundamentos. Universidad del Tolima. Ibagué, pp. 67-88; 125-139; 277-334. APEL, Karl-Otto y otros. (1990). Ética comunicativa y democracia. Crítica. Barcelona, pp. 132-163; 209-218. BACHELARD, Gastón. (1996). El aire y los sueños. FCE. Bogotá, pp. 312-327. BEHAR, Olga. (2013). A bordo de mí misma. Crónicas autobiográficas. Prólogo Daniel Samper. Icono. Bogotá, pp. 13-80; 163-189; 265-286. BOEKAERTS, M. (1999). Self-regulated learnig: Where we are today. International Journal of Educational Research. Vol. 31. Issue 6, Elsevier Ltd., pp.445-475. BONILLA, Jorge Iván y otro. (2007). Las violencias en los medios. Los medios en las violencias. CINEP. Bogotá, pp. 11-25; 51-91. CABALLERO, Antonio. (2009). Paisaje con figuras. Crónicas de arte, literatura y música. El Malpensante. Bogotá, pp. 85-115; 239-271. CARDONA, Jorge. (2013). DIARIO DEL CONFLICTO. Debate. Bogotá, pp. 26-29; 40-47; 68-100; 183-196; 201-212; 287-320. GUTIÉRREZ VALENCIA, Ariel. (2005). La lectura una capacidad imprescindible de los ciudadanos del siglo XXI. Análisis de documentación No. 8, México, pp. 91-99. HABERMAS, Jürgen. (1989). Teoría de la acción comunicativa. Cátedra. Vol. I. Madrid, pp. 82-99; 136-146; Vol. II. pp. 169-215; 527-573. HOYOS, Guillermo. (2002). “Nuevas relaciones entre la universidad, el Estado y la sociedad”. En: Educación Superior. Sociedad e Investigación. Colciencias-ASCUN. Servigraphic. Bogotá, pp. 149-201. LARROSA, Jorge. (2004). La experiencia de la lectura. FCE. México, pp. 361-396; 475-489. LAVELLE, E. y A. Guarino. (2003). A multidimensional approach to understanding college writing processes. Educational Psychology. Vol 23, núm. 3, pp. 295-305. MELO, Jorge Orlando. (2005). Democracy and libraries in Colombia : From Oral Culture to the World of the Book. http://www.jorgeorlandomelo.com/democracyand.htm Universidad of Illinois. Mortenson Center. MELO, Jorge Orlando. (2005). Educando a los campesinos y formando a los ciudadanos. Cambio social y bibliotecas públicas en Colombia. http://www.jorgeorlandomelo.educando_campesinos.htm Conferencia leída en Urbana Illinois. MELO, Jorge Orlando. (2011). Hacia un país de lectores: grandes avances, grandes desafíos. http://www.jorgeorlandomelo.com/bajar/haciaunpaisdelectores.pdf Bogotá. MORIN, Edgar. (2000). Siete saberes necesarios para la educación del futuro. MEN-UNESCO. Bogotá. PERONI, Michell. (2003). Historias de lectura. FCE. México, pp. 139-155. RAWLS, Jhon. (1991). Sobre las libertades. Paidós. Barcelona, pp. 33-122. ROA SUÁREZ, Hernando. (2007) “Leer y escribir, hoy”. En: Revista Innovación educativa. Vol. 7, No. 41. Impresora y Encuadernadora Progreso. México, D. F., pp. 60 -66. ROA SUÁREZ, Hernando. (2023). Construir Democracia. 50 años de periodismo de opinión. Prólogo: Alfredo Sarmiento Gómez. Tirant Lo Blanch. Academia Colombiana de Jurisprudencia. Bogotá. Tomo I. Prólogo, pp. 15-23; 89-93; 143-157; 179-184; 377-411. Tomo II, pp. 39-151; 203-211; 291-314; 459-465. Tomo III, pp. 63-81; 137-153; 214-228; 251-279; 349-361; 469-477. VÁSQUEZ, Fernando. (2000). El oficio de maestro. Javegraf. Bogotá, pp. 13-42; 115-147. ZULETA, Stanislao. (1982). Sobre la idealización en la vida personal y colectiva. Procultura S.A. Presidencia de la República. Bogotá, pp. 81-102.