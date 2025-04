Liderazgo político democrático (XVI) Observaciones de liderazgos internacionales

Resume e infórmame rápido

Nunca como antes Occidente estuvo tan necesitado de líderes políticos y estadistas democráticos y éticos.

Al culminar esta parte del estudio, se me presenta útil detenernos y dejar en voz alta algunas reflexiones sobre los liderazgos analizados. El grupo de los líderes que, con impacto mundial, hemos estudiado (Gandhi, Mussolini, Hitler, Kennedy, De Gaulle, Obama, Merkel, y Bachelet) intervinieron significativamente en la composición de la estructura del poder y en el desarrollo de las relaciones internacionales de su tiempo. Si tomamos distancia, en pleno siglo XXI, sobre sus legados ¿qué podríamos enfatizar? Veamos con conciencia crítica:

La originalidad del proyecto de no-violencia, ideado por Mohandas Gandhi, como una formulación para edificar naciones autónomas, democráticas y libres.

Las grandes lecciones históricas recibidas de las dictaduras y regímenes unipersonales de Adolfo Hitler, Benito Mussolini, Francisco Franco, Augusto Pinochet…, que invitan –especialmente a la juventud– al ejercicio pleno de su libertad creativa(1).

El valor del sentido de la historia; de la democracia; del patriotismo; y de la grandeza, impulsados por Charles De Gaulle.

La visión sobre la democracia acompañada de equidad, de humanismo y de esperanza en un mundo en paz, planteada por John F. Kennedy.

La consagración a los ideales de la democracia, los derechos humanos y la construcción de la paz en la Tierra, impulsados por Barack Obama.

El aparecimiento significativo de mujeres inteligentes y consagradas al ejercicio de la política como arte y ciencia a partir de la segunda mitad del siglo XX. Dentro de ellas podemos destacar: Indira Ghandi, Margaret Tatcher, Ángela Merkel, Jacinda Andern y Michelle Bachelet. En este estudio hemos hecho referencia, especialmente, a la señora Canciller Merkel y a la Presidenta Michelle Bachelet.

Recordemos con precisión, que gracias a su formación, disciplina y dedicación al servicio público cualificado, la Presidenta Bachelet es la única mujer que ha gobernado democráticamente a Chile, durante dos períodos. Complementariamente, es notable su gestión, como alta funcionaria internacional de Naciones Unidas.

Teniendo en cuenta las características del desarrollo político colombiano (2025) y la estructura del poder mundial, se me presenta indispensable tomar decisiones estratégicas -especialmente desde el interior del sistema educativo- que impulsen el surgimiento de nuevos liderazgos políticos, estadistas y pensadores de reflexión profunda, que dirijan y orienten proyectos que demandan institucionalizar la democracia participativa; la construcción de la paz; la protección de los derechos humanos; y el desarrollo sostenible de nuestra Nación, en el siglo XXI; y

El análisis crítico de las realizaciones de los líderes a los que nos hemos referido, nos invita a visualizar cómo la política, como arte y ciencia, debe seguir siendo la más bella de las vocaciones y de las profesiones, cuando se ejerce con eticidad y sentido histórico.

A partir de la próxima columna, me ocuparé de líderes políticos y estadistas colombianos de los siglos XIX y XX. roasuarez@yahoo.com

