Liderazgo político democrático XX. Rafael Uribe Uribe

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“Santo y bueno que nuestros padres abolieran la esclavitud; toca a las nuevas generaciones llevar a cabo una labor no menos ardua y meritoria: redimir al pobre de la esclavitud embrutecedora de la miseria” - Rafael Uribe Uribe.

En la primera parte de esta exposición nos ocupamos de: unas Notas introductorias; Sus primeros cuarenta años; y en la tercera parte, me ocupé de presentar: La oración por la igualdad; y unas notas sobre el alma nacional. Hoy, me ocuparé de presentar aspectos sustantivos de: La oración por la tolerancia; y su famoso texto sobre: El socialismo de Estado. Veamos.

La oración por la tolerancia. En esta Oración, afirma la necesidad de ser tolerantes para construir la paz: “El país se pierde por falta de religión, sostienen los que creen que todavía tenemos poca. El país se pierde por falta de vergüenza, dijo no sin razón el austero doctor Francisco Eustaquio Álvarez; el país se pierde por ignorancia, declaró acertadamente el insigne instruccionista, doctor Dámaso Zapata; el país se pierde por pereza, enmendó otro notable hombre público, distinguido por su actividad; pero nosotros, que creemos saber de nuestra historia y de nuestra sicología, venimos hoy a probar que el país se pierde por falta de tolerancia”(1).

Tampoco es escuchado. La guerra se inicia el 17 de octubre de 1899(2), con los levantamientos del liberalismo en Santander, comandado por Pablo Emilio Villar. Hacen también parte de este ejército revolucionario, los Generales Benjamín Herrera, Justo Durán y Vargas Santos. A fines de 1901, existen dos ejércitos enfrentados: los gobiernistas con 70.000 y los liberales con 35.000 hombres. Las fuerzas contendientes se encuentran ubicadas especialmente en la Costa Atlántica, los Santanderes, Cauca, Boyacá, Tolima y Cundinamarca; durará un año más.

Debe observarse que el desgobierno de Marroquín y su irresponsabilidad histórica con la integridad de la República, más las pugnas internas entre gobiernistas y liberales, van a facilitar la usurpación norteamericana del Canal de Panamá. El 21 de noviembre de 1902, se firma el tratado de Wisconsin que pone fin a la guerra civil. Después del golpe de mano, al firmarse el tratado Herrán-Hay con Estados Unidos, está pendiente de ratificación por el Congreso Colombiano.

En enero de 1903, termina la guerra civil de los mil días. Uribe Uribe regresa a Bogotá y retoma su lucha política con conferencias, escritos y actuaciones en búsqueda de la unidad liberal. El Congreso Colombiano no ratifica el tratado Herrán-Hay. Ante este hecho político, el gobierno de Estados Unidos procede a la desmembración de Panamá con la colaboración de Esteban Huertas, José Obaldía y otros. El desgobierno de un Marroquín marrullero, unido a la vocación imperialista norteamericana, facilitan la toma del Canal el 3 de noviembre de 1903(3) Sostuvo Teodoro Roosevelt: “I took Panama”.

3.4 El socialismo de Estado. Ante la situación de hecho de Panamá, Uribe Uribe denuncia la intromisión extranjera y sienta bases para la indemnización de perjuicios y satisfacción moral por parte de Estados Unidos. Continuando su labor parlamentaria, es elegido al Congreso en 1904 y en octubre, dicta su importante conferencia; “El socialismo de Estado” donde plantea la necesidad de institucionalizar una república democrática que responda a principios liberales avanzados, facilite la realización de reformas constitucionales e implante la justicia social.

Estudiemos cuidadosamente sus observaciones, intuiciones y capacidad predictiva sobre el valor relativo de los planteamientos del laissez faire y el libre cambio; la necesidad de estudiarlos críticamente cuando se trate de aplicarlos a la realidad colombiana; la organización de la participación de los trabajadores en las utilidades de la industria; la orientación del ahorro nacional y la creación de bancos hipotecarios; el desarrollo de los seguros y el cooperativismo; la creación del ministerio de agricultura; el bienestar social para el pueblo; el papel regulador del Estado y la construcción de la paz como fruto de la concertación entre los partidos y grupos...

Allí sostuvo: “Todo hispanoamericano ha sido víctima de las teorías de publicistas europeos como Smith, Say, Bastiat, Stuart Mill, Spencer, Leroy y Beaulieu y demás predicadores del libre cambio absoluto y de las célebres máximas de laissez faire, laissez passer, un mínimun de gobierno y un máximun de libertad. Mientras en el nuevo Continente hemos venido aplicando hace tres cuartos de siglo esas lucubraciones especialmente en lo económico; los países de esos escritores, Francia la primera, se han complacido en no escucharlos y en practicar todo lo contrario. De este modo, esas doctrinas han sido allá, casi en un todo, literatura para la exportación, que los americanos hemos pagado a doble costo el precio de los flamantes libros y la apertura de nuestros mercados a los productos europeos.

Las condiciones de estos países poco o nada tienen de común con los de Europa, y, por consiguiente, las teorías y las prácticas aceptables allá, no pueden plantearse aquí sin el beneficio de inventario de una prudente adaptación. Ni filosofía, ni política, ni legislación, ni literatura original hemos tenido, siendo muy capaces de ello; hemos vivido afiliados a las sectas que en Europa se combaten a muerte en todos los campos de la actividad, y hemos creído muy inteligente, muy estético y muy caballeresco entrematarnos por teoremas que el pueblo, a quien hemos arrastrado a los campos de muerte, no supo nunca con qué salsa se comían.

Mas para salir del abismo en que nos hallamos y levantarnos a la altura que nos corresponde por nuestra situación geográfica, a la riqueza del suelo, y el talento y las virtudes de la raza, no hay otro camino que el adoptado por las naciones europeas para llegar a su actual prosperidad: el socialismo de Estado, dentro de límites prudentes y ejercido con tino y probidad”.

Y en mismo documento, al referirse a las “Aspiraciones socialistas no impracticables en Colombia” sostuvo: “Protección racional a las industrias nacionales, de que habla el informe que tendré el honor de presentar a la Cámara, participación de los obreros asalariados en las ganancias de la industria o explotación en que se ocupan; organización oficial de las cajas de ahorros, puestas al alcance de todos los salarios, para libertar a las masas obreras de la esclavitud de la ignorancia; creación de bancos de anticipos que le hagan préstamos al obrero para ayudarle a establecerse; fundación de bancos hipotecarios que desempeñen el mismo papel respecto de la agricultura; desarrollo de los seguros y de todos los sistemas cooperativos; medidas preventivas y aún coercitivas contra el alza artificial de los víveres y demás artículos de primera necesidad, no permitiendo la compra a los revendedores, sino después de haberse surtido los demás; reforma de la legislación agraria en el sentido propuesto por Gladstone para Irlanda y empezado ya a poner en práctica, que consiste esencialmente en dar duración fija y larga a los contratos de arrendamientos de la tierra, destinando a la adquisición de ella una parte del canon, para trocar en propietarios a los siervos de la gleba; construcción en las ciudades de casitas de modelos a las cuales se aplique el mismo sistema; creación de ministerios técnicos, en especial el de agricultura, para la compra y difusión de las semillas y aclimatación de plantas nuevas; progreso de los cultivos y de la ganadería; repoblación de los bosques, etc., todo con el fin de mejorar en cantidad y calidad la alimentación del pueblo; el dinero que hubiéramos de gastar en fomentar la inmigración extranjera, empleémoslo en promover dislocaciones de la población nacional, tomándola de donde es densa, para trasladarla a donde falte y fundando colonias agrícolas; combatir el alcoholismo por todos los medios preventivos y represivos posibles; aplicar en las escuelas primarias y secundarias el sistema froebeliano, o aprendizaje profesional, como lo dijo el General Reyes en su discurso inaugural, para sustituir la enseñanza teórica y de “surménage” intelectual, que deja a los alumnos desprovistos de conocimientos prácticos en la lucha por la vida, por el trabajo manual en las escuelas, que inspira a las generaciones nuevas el amor a la industria, ennoblece las artes, educa el ojo y la mano, y forma buenos obreros”.

Y agrega más adelante: “Preocupémonos por buscar y favorecer el bienestar del pueblo: ayudémosle a obtener las concesiones progresivas a que tiene derecho, y a destruir los privilegios que lo colocan en posición de inferioridad; tengamos un poco más solicitud o siquiera compasión por los desheredados. Es decir, imperioso para todos los que estamos consagrados al servicio del país, trabajar en la reforma social, para suprimir los abusos, extirpar los parásitos y destruir los instrumentos de tiranía.

Yo he podido renunciar, como en efecto he renunciado, una vez por todas y para siempre, a ser un revolucionario con las armas, pero no he renunciado a ser un revolucionario y un agitador en el campo de las ideas”(4).

Nótese que estos planteamientos se formularon en Colombia en 1904, cuando faltaban todavía trece años para el estallido de la revolución bolchevique(5). En agosto, asciende al poder Rafael Reyes, impulsando algunos procesos de cambio. Es convocada una Asamblea Nacional Constituyente, integrada por 18 conservadores y 9 liberales, restableciéndose el derecho del partido liberal a estar en el gobierno.

Uribe Uribe es designado (1905) Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante los gobiernos de Chile, Argentina y Brasil. Con motivo de la Conferencia Panamericana de Río de Janeiro en 1906, representa a Colombia por encargo del Presidente Reyes. Bajo el seudónimo de “El Colombiano” elabora su escrito: “La separación de Panamá”, donde “reclama, protesta y denuncia los manejos del imperialismo”. Este texto de 56 apretadas y densas páginas, es difundido en Centroamérica, México y América del Sur, creando un ambiente favorable hacia los intereses de Colombia. Después de presentar 25 hechos extractados del Informe de Roosevelt, procede a elaborar tres conclusiones donde indica que los Estados Unidos fueron y son los únicos usurpadores del Estado Panameño, procediendo a sustentar la tesis jurídica de que el gobierno norteamericano violó el derecho internacional. roasurez@yahoo.com

___________________

Referencias

1. Forjadores de Colombia Contemporánea. Op. cit, p. 365

2. Para un estudio de la Guerra de los Mil Días. Véase: (1989) Nueva historia de Colombia. Planeta. Tomo I. Bogotá, pp. 65-112.

3. Véanse mas adelante los escritos de Uribe Uribe, sobre: La separación de Panamá.

4. El Socialismo de Estado. Uribe Uribe. Obras selectas, Bogotá, Tomo I, pp. 29-47.

5. Véase la coincidencia entre varios de los planteamientos de Uribe Uribe y algunas perspectivas de los llamados socialistas utópicos.