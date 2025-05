Liderazgo político democrático XXIV. Jorge Eliécer Gaitán

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Nuestra juventud debe saber que existen colombianos cuya vida y obra vale la pena imitar y superar. Uno de ellos es Gaitán.

Notas introductorias. Uno de los caminos viables para recuperar la importancia de la política y la conveniencia del compromiso con los ideales de la democracia participativa es estudiar los liderazgos que puedan colocarse como paradigmas de consagración a los intereses mayoritarios de la población. Setenta y siete años después de su asesinato, la vida y obra de Jorge Eliécer Gaitán puede ser un “descubrimiento”, para quienes deseen influir decisivamente en la vida política colombiana.

Objetivos de este estudio. Primero. Contribuir a la comprensión de la vida y obra de un magnífico líder liberal-social-demócrata. Segundo. Disponer de reflexiones universitarias que faciliten el diálogo y la discusión en torno al pensamiento gaitanista. Tercero. Impulsar el surgimiento de estadistas capaces de intervenir creativamente en la construcción de la democracia participativa, el Estado social de derecho y el desarrollo sostenible contemporáneo.

Algunas dimensiones históricas. Durante el medio siglo de existencia de Gaitán, se produjeron un conjunto de procesos y hechos políticos, internacionales y nacionales, que configuraron una nueva estructura del poder mundial. El estudio y la comprensión ampliados de estas circunstancias, facilitarán entender el contexto global, dentro del cual Gaitán forjó su destino.

Notemos que a lo largo de su vida se dan dos guerras mundiales (1914-18); (1939-45); el triunfo de las revoluciones socialistas soviética (1917); China (1942-49); y vietnamita (1945). La trascendental crisis económica de 1929. El hundimiento de la monarquía, la proclamación de la segunda república española (1931) y su caída, comandada por el dictador Francisco Franco, a partir de 1939. Y también: la derrota del imperio inglés en la India, por el impulso de la Resistencia Pacífica Revolucionaria, organizada por Gandhi; y el ascenso al poder y la caída del Fascismo y del Nacional Socialismo(1)

Dentro del contexto Latinoamericano, deseo destacar, solo por vía de ejemplo, algunos procesos: la declaratoria de la Revolución Mexicana de 1910; las intervenciones norteamericanas en Cuba (1898-1901); Colombia (1903); Honduras (1924); Nicaragua (1926) (contra Sandino, asesinado después en 1934...); el surgimiento de partidos nacionalistas latinoamericanos: el APRA en Perú y el PRI en México; la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay (1932-35); el conflicto colombo peruano en Leticia (1932); el alzamiento contra Getulio Vargas en Brasil (1935). Y algo más: Lázaro Cárdenas en México, impulsa la expropiación de compañías petroleras (1938) y Perón inaugura su gobierno de corte populista (1946)

que tuvo grandes repercusiones para el desarrollo histórico de Argentina...

Aspectos cronológicos del proceso colombiano que incidieron directamente en la vocación política gaitanista y que podemos destacar son: la Guerra de los Mil Días (1899-1902); la pérdida de Panamá (1903); las reformas constitucionales (1910; 36; 45); el asesinato de Rafael Uribe Uribe (1914); el nacimiento del Partido Socialista Revolucionario (1919); la agudización de los problemas sociales; los

conflictos entre terratenientes y arrendatarios; peones y jornaleros frente a propietarios; los cambios en la estructura agraria del antiguo sistema de haciendas; la ley 200 del 36; el afianzamiento de la economía cafetera; el auge del movimiento sindical, específicamente en los sectores minero, bananero, transportes y textilero; la instalación de industrias y enclaves extranjeros, especialmente norteamericanos; el aumento de protestas de funcionarios públicos, estudiantes y artesanos (1920-50); el conflicto de las bananeras (1929); el fin de la hegemonía conservadora (1930); el gobierno de la Revolución en Marcha por su impulso a los cambios sociales e institucionales (1934-38); los cuatro gobiernos liberales dentro de los cuales se desarrolló la vocación política de Gaitán: Olaya Herrera (1930-34); López Pumarejo (1934-38; 42-45); Alberto Lleras (45-46); Eduardo Santos (1938- 42); la caída del partido liberal (1946).

Es entonces entendiendo la complejidad de los procesos políticos mundiales, latinoamericanos y nacionales de su tiempo, como puede explicarse adecuadamente la labor y la magnitud de la lucha política emprendida por el más importante caudillo ético colombiano y uno de los más significantes en América Latina, durante el siglo XX.

Hacia una comprensión de la vida y obra de Gaitán. Jorge Eliécer Gaitán, nació en Cucunubá (Cundinamarca), el 23 de enero de 1902 y fueron sus padres Eliécer Gaitán (librero) y Manuela Ayala (maestra, forjadora de ideales y madre amantísima). En su niñez vivió en el barrio bogotano de Las Cruces y por extracción social se podría ubicar entre los sectores medios bajos y bajos altos urbanos. Fue su esposa la distinguida dama de Medellín, Amparo Jaramillo, de cuya unión nació Gloria, economista egresada de Los Andes y quien dedicó, en compañía de sus dos hijas, parte significante de su existencia a perpetuar la obra de su padre, en el Centro Gaitán.

Los estudios de Gaitán se iniciaron en la escuela San Vicente de Paul hasta los doce años; los secundarios, terminaron en un colegio particular, de orientación liberal: el Simón Araujo. Los universitarios, en derecho, se realizaron en la Unversidad Nacional de Colombia, habiéndolos finalizado con su tesis de grado: “Las ideas socialistas en Colombia”. Posteriormente, adelantó postgrado en la

Real Universidad de Roma que terminó en 1927, alcanzando el premio otorgado por Enrico Ferri. Su Tesis fue sobre “El criterio positivo de la premeditación” que alcanzó la MAGNA CUM LAUDE.

Por vía de análisis, podemos asumir que los primeros veinticinco años de existencia de Gaitán (1902-1927), comprenden su preparación a la intervención abierta en política. Y el conflicto de las bananeras, es una coyuntura que le facilita comenzar a demostrar sus convicciones, compromisos, responsabilidad

moral, valor civil, sensibilidad cultural y social y capacidad de liderazgo(2).

Al regresar al país, inicia una vertiginosa y metódica carrera profesional y política: Representante a la Cámara en 1928; profesor de Derecho en las Universidades Nacional y Libre; Rector de ésta; fundador de la UNIR en 1933 y, en este mismo año, Segundo Designado a la Presidencia de la República.

En 1938 es Alcalde de Bogotá y ulteriormente es miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia (1938) y de la Comisión redactora de los Códigos Sustantivo y de Procedimiento Penal

(1936-38). Al año siguiente, es elegido Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Es Ministro de Educación y de Trabajo en 1940 y 1943, respectivamente. Así mismo, es elegido candidato a la Presidencia de la República en 1945 y, después de la derrota causada por la división del Partido Liberal en 1946, se consagra a su lucha por la reivindicación moral de la República, habiendo sido jefe único del Partido en 1947. roasuarez@yahoo.com

___

Referencia

1. Véanse los estudios sobre Gandhi, Hitler, Mussolini y De Gaulle, incluidos en el capítulo tercero del texto: (2025). El liderazgo político. Análisis de casos. Prólogo: Fernando Carrillo Flórez. Tirant lo Blanch.

2. Deseo hacer notar que, en 1930, se inician con el gobierno de Olaya Herrera, dieciséis años de gobiernos liberales, que buscan impulsar reformas sociales y facilitar la modernización del Estado. Hoy puede verse en perspectiva, que el período más avanzado de esta época, correspondió al primer gobierno de López Pumarejo (1934-38). Al terminarse los cuatro gobiernos liberales, se presentaron dos candidatos con intereses diferentes, pero bajo la insignia del liberalismo, en 1946. Esta división, es la que permite el triunfo de Mariano Ospina Pérez.

Si al inicio de su cuatrenio buscó un gobierno de Unión Nacional, posteriormente se desarrollan dimensiones de lucha política acompañada de violencia abierta contra representantes del partido liberal en diversas regiones de Colombia. Contra esa violencia, Gaitán se levanta, denuncia, protesta y se organiza; y en la Manifestación del Silencio, proclama su trascendental Oración por la Paz, donde queda ejemplarmente demostrada su vocación democrática, el respaldo popular e inteligencia diamantina del caudillo.

Bibliografía mínima inicial

ALAPE, Arturo (1983). El Bogotazo: memorias del olvido. Fundación Universidad Central. Bogotá. ARENDT, Hannah (1959). The Human Condition. Doubleday Anchor Books. Garden City. N.Y. CABALLERO CALDERÓN, Eduardo (1948). “Antes y después del nueve de abril”. Sábado, diciembre 18, p. 1. Bogotá. CABALLERO CALDERÓN, Lucas. (1945). Figuras políticas de Colombia. Editorial Kelly. Bogotá. ECHANDÍA, Darío (1981). Obras Selectas. 5 tomos. Banco de la República. Bogotá. FERNÁNDEZ DE SOTO, Mario (1951). Una revolución en Colombia- Jorge Eliécer Gaitán y Mariano Ospina Pérez: Un libro sobre Iberoamérica. Ediciones Cultura Hispánica. Madrid. FERRI, Enrico (1968). The Positive School of Criminologgy. Edit by Stanley E. Grupp. Pittsburgh University Press. Pittsburgh. FREUD, Sigmund (1953). Psicología de las masas y análisis del yo. Obras completas. Rueda. Tomo IX. Buenos Aires. GARCÍA, Antonio (1974). Gaitán y el camino de la revolución colombiana. Ediciones Camilo. Bogotá. GONZÁLEZ, Fernán (1973). Una democracia sin pueblo. Anali-Cias. Bogotá.