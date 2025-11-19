¿Qué hacer frente a la crisis política contemporánea? (II)

Resume e infórmame rápido

Hay que contribuir a crear un nuevo sentimiento ciudadano profundizando en los postulados planteados en la Constitución del 91.

En la columna anterior, me ocupé de presentar las primeras 7 alternativas viables para fortalecer nuestro sistema político. Continuemos con las 7 siguientes1.

8.- Reorganizar el proceso de toma de decisiones de la Oficina del Presidente. Según la importancia que en nuestro régimen presidencial tiene esta Oficina, se me presenta adecuado replantear el proceso de la toma de decisiones como corresponde al desarrollo político, científico-tecnológico, artístico e innovativo del modelo presidencial en el siglo XXI2.

9.- Reestructurar la Cancillería y la Escuela Diplomática de Colombia. Dotar la Cancillería colombiana y la Escuela Diplomática de Colombia de la infraestructura tecnológica y la capacidad tecnocrática, de tal manera, que les permita realizar sus funciones con la eficiencia y eficacia propias de la comunidad internacional contemporánea.

10.- Actualizar la misión y la visión de la Escuela de Alto Gobierno (EAG), de la Escuela de Administración Pública (ESAP)3. Tener en cuenta que la EAG fue constituida (1997) para la formación cualificada de los más altos funcionarios del Estado y para retomar el prestigio alcanzado hasta 1998 por la ESAP, gracias a 40 años de gestión administrativa, investigativa, innovativa, de inversiones, y desarrollos históricos de nuestro Estado.

11.- Fortalecer el surgimiento de nuevos líderes políticos democráticos y estadistas. Para tal efecto es de gran utilidad complementar la política pública educativa, de tal manera, que facilite el surgimiento de nuevos líderes políticos, preparados para ser estadistas y trasformadores sociales que recuperen la importancia y respetabilidad de lo público4.

Los siguientes 24 mandatarios, de los siglos XX y XI, son algunos ejemplos magníficos de presidentes que enaltecieron los valores democráticos y cuyas vidas y obras vale la pena conocer y estudiar a fondo: Alfonso López Pumarejo, Alberto Lleras Camargo, Darío Echandía, Carlos Lleras Restrepo, Virgilio Barco, José Figueres, Rómulo Betancourt, José María Velazco, Mahatma Gandhi, Franklin D. Roosevelt, Konrad Adenauer, Salvador Allende, Nelson Mandela, Luiz Inácio Lula da Silva, Michelle Bachelet, Ángela Merkel, Raúl Alfonsín, Pepe Mujica, Winston Churchill, Felipe González, Ricardo Lagos, François Mitterrand, John F. Kennedy, Barack Obama.

12.- Incrementar la participación política ciudadana. Es necesario impulsar la participación de todos los grupos sociales en la actividad política, evitando la discriminación y la exclusión. Como seres humanos, como seres sociales, no debemos prescindir del ejercicio del arte y la ciencia de la política. Recordemos el punto de partida aristotélico: los seres humanos somos animales políticos.

Es conveniente propiciar un diálogo nacional incluyente. Esto implica: vencer el aislacionismo, la incomunicación y la desconfianza entre diversos actores; e intercambiar puntos de vista sobre las violencias, sus etiologías y alternativas. Es útil auspiciar el encuentro civilista entre las posiciones políticas diversas.

Complementariamente, es útil crear un nuevo sentido de pertenencia ciudadana. Al respecto es necesario replantear los currículos y los programas del sistema educativo, para fortalecer la consciencia política de los colombianos sin distinciones de clase y estratos sociales.

Hay que contribuir a crear un nuevo sentimiento ciudadano, profundizando en los postulados planteados en la Constitución del 91. También, revisar el proceso de enseñanza-aprendizaje5 en torno a la formación política desde la niñez, para formar nuevos sujetos políticos.

Asimismo, organizar en forma permanente, con la cooperación de las universidades y los institutos de formación de los partidos políticos, diplomados y cursos cortos; y estructurar las especializaciones, maestrías y los doctorados en ciencia política; gobierno; finanzas públicas; y relaciones internacionales, facilitando el surgimiento de líderes demócratas transformadores.

Se trata de formar nuevos cuadros muy bien preparados para el ejercicio del poder y comprometidos con los intereses generales de los colombianos. Para este efecto, es pertinente incorporar cuidadosamente el componente internacional y los apoyos necesarios, para el manejo sistemático de las alternativas planteadas6.

13.- Garantizar el papel de los medios de comunicación en la consolidación de la democracia participativa. Los periodistas y canales que se presentan son solo ejemplos magníficos que han enaltecido la profesión, conscientes de su responsabilidad social: Fidel Cano Gutiérrez, Gabriel Cano, Guillermo Cano, Fidel Cano Correa, Eduardo Santos M, Francisco de P. Pérez, Hernando Santos C., Enrique Santos Calderón, Guillermo Gaviria, Juan B. Fernández, Alberto Pumarejo, Álvaro Lloreda, Ismael Fernández, Hernando Suárez, Nicolás Restrepo, José Colmenares, Daniel Coronel, Julio Sánchez, Laureano Gómez, Álvaro Gómez, Noticias Caracol, Canal RCN Noticias, CM&, Antonio Caballero, Los Danieles, Yamit Amat, Juan Gossaín, Cecilia Orozco, Jimena Duzán, Revista Cambio, Yolanda Ruíz, Diana Calderón, Patricia Lara, María Elvira Samper…

Es evidente que, a través de ellos, se han creado espacios, especialmente en la radio, la televisión y las redes, para fortalecer el debate en torno al sistema político democrático: su historia, liderazgos, aciertos, limitaciones, posibilidades y la necesidad de su transformación; y

14.- Incluir en los planes de estudio, de todos los niveles educativos, formas innovadoras de enseñar y aprender la historia de Colombia y el conocimiento y respeto de nuestra Constitución. Y en forma específica: sistematizar los logros y falencias de nuestros partidos políticos tradicionales y movimientos sociales; el papel de los líderes políticos, los estadistas y las regiones, en el desarrollo del país.

Observo que los nuevos movimientos y partidos políticos que se están consolidando, deben tener garantías para su desarrollo sostenible.

No olvidemos que frente a la crisis político-económica actual, se me presenta conveniente organizar los partidos políticos como instituciones estables que, con ideología, programa, y proyecto político democrático, aspiren llegar al poder para desde allí cristalizar las propuestas ofrecidas a los ciudadanos. Así mismo, fortalecer sus relaciones internacionales con las asociaciones mundiales que agrupan sus intereses ideológicos y programáticos.

La situación de Colombia requiere que las opiniones políticas actúen en forma organizada. ¿Podrá hablarse de construir democracia sin partidos? Categóricamente, no es posible. Tenemos que consolidar la democracia representativa y complementarla con la participativa. Los partidos son indispensables para organizar la oposición y la fiscalización de la acción política de quienes están en el poder. Por todo ello, se presenta de gran utilidad impulsar la reforma política que está pendiente7.

Tengamos en cuenta que el Estado y el sistema político se resquebrajan cuando no hay partidos políticos organizados y fuertes. Esta deficiencia facilita la creación de espacios que propician el surgimiento de regímenes de corte neofascista o neo nacional-socialista y populista8.

Así mismo, los estudios anteriores deben ser complementados con un conocimiento paulatino de nuestros valores constitucionales. Dichos conocimientos se me presentan indispensables para aprender, desde pequeño, lo que implica el respeto a la Ley de leyes; al máximo ordenamiento Constitucional.

