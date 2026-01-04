Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Emergencia

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Humberto de la Calle
Humberto de la Calle
04 de enero de 2026 - 05:05 a. m.

Yo mismo sostuve, como tantos otros, que el decreto de emergencia dictado por el gobierno era inconstitucional, por cuanto apelaba a circunstancias no solo previsibles, sino ocasionadas por el propio gobierno. Esta fue una aproximación correcta, basada en la presentación inicial que hizo el propio gobierno, con mensajes muy generales que dieron lugar de manera legítima a esa descalificación.

A partir de allí, he leído varias veces el decreto y encuentro una situación inédita, al menos en mi opinión. Los motivos alegados integran un elenco de problemas muy diversos. Hay una mezcla de cuestiones claramente previsibles (y, de hecho,...

Humberto de la Calle

Por Humberto de la Calle

Conoce más

Temas recomendados:

Gobierno Petro

Salario mínimo

Economía

Política

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.