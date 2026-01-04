Yo mismo sostuve, como tantos otros, que el decreto de emergencia dictado por el gobierno era inconstitucional, por cuanto apelaba a circunstancias no solo previsibles, sino ocasionadas por el propio gobierno. Esta fue una aproximación correcta, basada en la presentación inicial que hizo el propio gobierno, con mensajes muy generales que dieron lugar de manera legítima a esa descalificación.

A partir de allí, he leído varias veces el decreto y encuentro una situación inédita, al menos en mi opinión. Los motivos alegados integran un elenco de problemas muy diversos. Hay una mezcla de cuestiones claramente previsibles (y, de hecho,...