La primera encuesta

Comenzó el desfile de encuestas retenidas durante varios meses. La primera en conocerse, el día cinco, muestra un panorama interesante.

El primer hallazgo muestra que el 45 % se ubica en el centro, el 32 % se declara de derecha y el 22 % pertenece a la izquierda.

El predominio del centro no es nuevo. Con variaciones, ha sido una constante en Colombia, aunque esta cifra descuella por su volumen. Un poco más llamativo es el auge de la derecha. Y, por fin, la tendencia minoritaria es de izquierda, aunque hay que señalar que el porcentaje no es despreciable. Más aún, se observa un proceso de consolidación de la izquierda que hace décadas era impensable.

Varias causas contribuyen a esto:

Creo que la Constitución de 1991 fue un primer paso. La ruptura del bipartidismo férreo produjo el ingreso de nuevas fuerzas políticas. Y, quizá más de fondo, el ambiente de pluralismo, el llamado al respeto a las ideas ajenas. El acuerdo del Teatro Colón envió un mensaje muy poderoso a la sociedad: no armas y política. Y el liderazgo de Gustavo Petro imprimió a una izquierda fragmentada el impulso de organización que antes no existía.

Sobre el balance de la configuración de una izquierda sólida, creo que le da un aire más contemporáneo a nuestra democracia. Es un resultado conveniente a condición de que se preserve de manera limpia la alternatividad y que ella logre desechar el odio profundo y se concentre en el cambio.

Pero al pasar estas cifras por la criba de la afiliación partidista, los partidos no pueden cantar victoria ya que el 45 % declara que es independiente. De igual modo, la cifra inicial, al escurrirla a través de la filiación partidista, implica una corrección que puede ser importante en términos de funcionamiento de los partidos o lo que queda de ellos. En efecto, el Pacto Histórico es la agrupación mayoritaria con el 25 %. Enseguida, a una distancia considerable, 12 %, está el Centro Democrático. Los viejos partidos tradicionales parecieran agotados: el Partido Liberal el 6 % y el Conservador el 3 %. Estos últimos, sin embargo, ostentan considerable vigor a la hora de las votaciones para cuerpos colegiados. Nuestra política está llena de fenómenos un tanto esquizoides.

Es probable que estemos frente a una distorsión de enfoque. El centro es la respuesta privilegiada quizá porque es la menos confrontacional y la más mansa. Equivale a la respuesta sobre esta pregunta: “¿Cómo estás?”, seguida de la respuesta: “Bien, gracias”.

La imagen favorable del presidente Petro es singularmente alta, 44 %. He aquí otra disonancia, aunque creo que aparente. La imagen favorable del presidente dobla la cifra de quienes se consideran de izquierda y también de quienes dicen pertenecer al Pacto Histórico. Una enorme contradicción. Al menos a primera vista.

No obstante, creo que se pueden hacer compatibles esas cifras con esta interpretación: los colombianos pobres aprecian la narrativa presidencial llena de empatía. Y las disfuncionalidades de su mandato son perdonadas porque el Pacto ha instalado la percepción de que el presidente es bueno, pero los oligarcas no lo dejan gobernar.

Sobre la capacidad del presidente Petro de endosar su favorabilidad y convertirla en votos creo que es poco probable, entre otras cosas, porque como vimos hay un desajuste entre quienes dicen pertenecer al Pacto Histórico y quienes expresan favorabilidad por Petro. Esa hipotética capacidad de endoso ya se habría reflejado en la encuesta.

La siguiente gráfica contiene una flaqueza nemotécnica bastante explicable. El 42 % dice haber votado por Petro y solo el 22 % por Rodolfo Hernández en el 2022. Imposible. No corresponde a la votación real, mucho más ajustada. (50,44 % de Petro contra 47,31 % de Hernández). Es un fenómeno suficientemente estudiado. La memoria es acomodaticia. El triunfo de Petro hace que los votantes de Hernández se vayan diluyendo en la niebla del pasado.

A partir de esto, la encuesta comienza a examinar las distintas candidaturas.

Lo más visible es que el campeón es “ninguno”. Es decir, estamos frente a una competencia todavía muy abierta. Cualquier cosa puede pasar. Esto es relativamente lógico ya que falta tiempo. El hecho es que ha muerto la época de la fila india, que establecía una lista de ungidos con décadas de anticipación. Es una buena noticia.

Iván Cepeda supera a Roy Barreras, algo que puede sorprender y que le da ánimo al Pacto Histórico. Es probable que esto sea resultado de que Cepeda tiene una base organizacional más fuerte que la de Barreras, cuya suerte depende mayormente de alianzas.

Miguel Uribe lidera su grupo que hace parte de la derecha. No se sabe si esto está consolidado o si es todavía reflejo de la tragedia de su hijo. Lo llamativo es que Paloma Valencia le disputa el liderazgo por encima de María Fernanda Cabal.

En otro subgrupo de derecha, lidera claramente Abelardo de la Espriella, superando con creces a Vicky Dávila.

Sergio Fajardo aventaja ampliamente a Claudia López. Pero aquí el problema es de otro tenor. Siendo los adalides del centro, su distanciamiento es preocupante. En recientes declaraciones, Claudia afirmó que no hará alianzas. Esta declaración es una respuesta a la posición de Fajardo según la cual ha sido víctima de alianzas pasadas. Ha dicho que en diciembre reexaminará esa cuestión. Pero, por ahora, el clima es altamente dispersivo, lo cual incluye también a Galán, quien no ha ocultado sus conversaciones con la coalición de Uribe-Gaviria. A día de hoy, Fajardo seguramente espera poder pasar en solitario a la segunda vuelta. Es una postura muy arriesgada. Si el centro no acude a una consulta en marzo, puede desaparecer. Fajardo debe someterse a una consulta interpartidista con Claudia, Galán y la franja de centroderecha moderada. Cinco o seis candidatos.

Como si algo faltara, los pasos de opereta recientes sobre la candidatura al Senado de Alejandro Gaviria para encabezar la lista del Nuevo Liberalismo y la oferta no previamente acordada a Gaona muestran un alto grado de improvisación. El fantasma del 2022 sigue rondando.

Por ahora, todo puedo cambiar. Y va a cambiar.