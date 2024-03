Carta al presidente Gustavo Petro

Señor Presidente:

Ha anunciado usted que vendrá con su gabinete a trabajar en nuestra región Caribe entre el 18 y el 22 de marzo. De antemano le anticipo que los problemas de atraso económico y social que va a encontrar son iguales o peores a los encontrados en su gira por el Pacífico.

He tomado la decisión de escribirle, a riesgo de que lo que voy a expresarle le parezca obvio o producto de una percepción errada de mi parte y afecte algunas sensibilidades, como ocurrió hace poco con su ministra de Agricultura. La soberbia y petulancia en algunos miembros de su gabinete no les permite ver sus errores ni aceptar las críticas constructivas y recomendaciones que, desde los diferentes sectores sociales y económicos, les hacemos a diario para ayudar a construir un mejor país. Esta semana el empresario Gabriel Gilinski, en la visita que usted hizo a unas de sus empresas de Nutresa, le dijo que “si a usted le va bien, al país le va bien”. Yo diría que si al país le va bien, a usted le va mejor.

Dice el dicho que los consejos no son bien recibidos donde no son pedidos y todos sabemos que en su gobierno son poco escuchados. Pero no importa, “lo cortés no quita lo valiente”. Los dolores de los 11 millones de habitantes de la región Caribe no entienden de ideologías. En esta olvidada región, llevamos dos décadas esperando la voluntad política de los mandatarios de turno para tener la infraestructura productiva que garantice la explotación de un millón de hectáreas aptas para producir alimentos y materias primas. Seguimos esperando del gobierno central los recursos para terminar las doble calzadas de los diferentes trayectos de la Ruta del Sol, el dragado del río Magdalena y la línea férrea que ayudaría a bajar los tiempos y costos de transportes de carga y pasajeros del país.

Presidente Petro, estos problemas no se resuelven con titulares de prensa ni con acuerdos burocráticos con los congresistas costeños de su coalición de gobierno, sino con los empresarios y el sector privado. Si usted quiere, por ejemplo, darle una solución definitiva al problema de la falta de acceso de agua en la Guajira, pídale a su ministro de Hacienda y al CONFIS que se sienten con la presidenta de El Cerrejón para que, a través del mecanismo obras por impuestos, realice las obras que se requieren para poner a operar la represa del río Ranchería y construyan unas plantas desalinizadoras para llevar agua potable a más de 600 mil guajiros e irrigar 18 mil hectáreas para desarrollo agrícola.

Hace un mes, usted inauguró en el municipio de La Loma (Cesar) el parque solar que más energía aporta al país. Fomente o incentive la construcción de siete más de estos en los diferentes departamentos de la región para bajar inmediatamente las tarifas de energía. Si usted realmente quiere dinamizar la economía de la región Caribe y del país, solo basta con garantizar los bienes y servicios públicos, del desarrollo económico y social se encargan los empresarios. Presidente Petro, oiga los consejos y déjese ayudar que eso no duele.

* Asesor en crédito de fomento agroindustrial.