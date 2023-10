En estos tiempos, cuando alcanzar el bienestar y la felicidad se ha vuelto un objetivo de vida, el mundo se ha dedicado a darnos alternativas y a vendernos maneras de encontrarlas. Trabajamos, hacemos ejercicio, destinamos tiempo a la familia, nos alimentamos bien, cuidamos nuestra espiritualidad y así, la lista continúa. Sin embargo, a pesar de todas las opciones cada día estamos más exhaustos. Nos hemos convertido en esclavos de nuestro tiempo y, en vez de buscar alcanzar el nirvana, estamos ahogándonos en miles de tareas que debemos realizar para lograr el bienestar.

Empecemos por la gran responsabilidad que sentimos de ser felices. Solo con eso ya tenemos un motivo para no levantarnos de la cama. Y les repetimos a nuestros hijos: “Haz lo que te haga feliz”, pero no puedo imaginar la presión que sienten ante semejante sentencia. Esa es una tarea imposible de realizar, pues la felicidad va y viene, como la tristeza; lo que necesitamos aprender es a disfrutarla y sobrellevarla, respectivamente, y a sentir nuestras emociones sin evitarlas. Pensar que tenemos el poder de controlar la vida y sus alteraciones nos está generando grandes frustraciones y, en consecuencia, nos está evitando vivirla.

El bienestar no se trata de ocuparnos todo el día en encontrar cientos de supuestas cosas que debemos hacer para estar bien. Cada minuto disponible debemos dedicarnos a algo: a cuidar la salud, a meditar, a atender a los demás, a aprender algo nuevo, a ser productivos. Como nuestro tiempo libre debe ser funcional, descansar, dejar pasar el momento y hasta disfrutar “perdiendo el tiempo” se han vuelto crímenes. Nos llenamos de actividades para evitar sentir y nos sorprende si un día de repente explotamos. Contar con tiempo libre es un lujo que solamente algunos gozamos y, en vez de aprovecharlo, estamos administrándolo como si fuera una tarea más, como un lastre que no sabemos manejar.

Tengo una extraordinaria amiga de infancia que sufre de una enfermedad innombrable que acaba con su cuerpo lentamente. Ella, que es el mejor ejemplo que he tenido en la vida sobre lo que es la fortaleza, en vez de resentir su realidad, cada día que su dolencia la limita más, su cabeza y alma se conectan más con la vida y con quienes tenemos el privilegio de rodearla y acompañarla en su camino. Una de cada dos frases que expresa estremece por su claridad y sensibilidad, y además las dice con tanto humor y creatividad, que en momentos, al escucharla, el llanto y la risa se convierten en una sola emoción. Justamente en relación con el tiempo, hace poco dijo que ella había sido un ser de hacer, de tener que producir, ser funcional y estar activa todo el tiempo, pero que en su camino entendió que lo importante no es hacer, sino ser. No dudo que Carolina llegará al nirvana y por ello me siento obligada a compartir su sabiduría en estas confusas épocas cuando algunos de los privilegiados con tiempo disponible vivimos equivocadamente en una cuesta que nunca nos llevará a alcanzar el bienestar y la felicidad.

Ojalá todos nos dedicáramos a trabajar más nuestro ser y no nuestro hacer, evitando las trampas del bienestar que nos dejan sin aliento. Mucho más difícil ser que hacer, pues nos obliga a enfrentarnos a nosotros mismos; pero si lo lográramos, aprenderíamos a vivir plenamente. Esa sí debería ser nuestra meta.