Colombia: sin alma ni futuro

Hace días fue publicada una investigación de periodistas de tres medios (uno de ellos El Espectador) que decidieron unirse para contarnos la historia de lo sucedido en Putumayo, pues la magnitud de los acontecimientos superaba la competencia entre ellos. Los colombianos nos levantamos con el escalofriante relato de otra operación del Ejército con muchos cuestionamientos. La cobertura de los otros medios y las discusiones y expresiones de indignación en las redes sociales no se hicieron esperar. Sin embargo, como siempre, la noticia pasó a un segundo plano rápidamente y la molestia generalizada se transfirió al siguiente escándalo.

No se trata de restarle importancia a la noticia que sigue, sino de darle a cada una la trascendencia que merece. Efectivamente, el hermano de Petro se reunió con reconocidos delincuentes acusados por corrupción. Que la reunión haya sido un entrampamiento para afectar su campaña es muy probable y que Petro mordiera el anzuelo tampoco sorprende, pues desde hace meses establece alianzas con políticos y personas de dudosa reputación para aumentar su caudal político, ya que, como bien sabe, sus votos de opinión tienen techo. En esta noticia no solo no hay nada nuevo, sino que al final, únase con quien lo haga, el resultado no cambiará si los ciudadanos no cooptados por los extremos no reaccionan. Lo increíble es que esta noticia haya logrado borrar el repudio que produjo la anterior. Al parecer, en eso sí fue muy efectiva la trampa.