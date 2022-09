No cabe duda de que la forma de hacer política electoral cambió significativamente gracias a las redes sociales, la masificación de la información y la desinformación. Para hacerse elegir, hoy es vital ser un comunicador estratega (o estar asesorado por alguno) que maneje los recursos de difusión masiva que están al alcance de todos. Los medios tradicionales, antes sumamente influyentes en las elecciones, fueron desplazados y no existe político exento de recurrir a las redes sociales para ser elegido. En el continente Obama y Trump en especial lo demostraron claramente. En Colombia también es cada vez más evidente y lo demostró el éxito de Petro entre la primera y la segunda vuelta, gracias en gran parte a la exitosa campaña de comunicación implementada tanto por él como por la primera dama a través de las redes.

Sin embargo, de lo que tal vez no éramos conscientes todavía es que no solo cambiaron las estrategias comunicativas para hacerse elegir, sino también la forma de comunicar cómo se gobierna. Esto a muchos todavía nos desconcierta, pues nuestros gobernantes socializan sin pudor ni escrúpulos supuestos logros. Algunos crecimos en un mundo donde los medios tenían el poder de decidir lo que se publicaba y los periodistas, aunque no siempre libres de sesgos o equivocaciones, analizaban lo que informaban. Hoy la cantidad de información y desinformación disponible no solo es abrumadora, sino que tergiversa nuestra realidad pues cuenta con el filtro de quien la desea comunicar.