El ser ateo es creer que no existe Dios, así de simple. La primera persona en negar la existencia de Dios y divulgar su ateísmo fue el barón d’Holbach, un filósofo Francés de origen Alemán (1723-1789) quien en su obra de 1770, (Sistema de la naturaleza) se declaró ateo. A raíz del ruido que está causando en Colombia que el precandidato a la Presidencia Alejandro Gaviria se haya declarado ateo, existe la confusión entre agnóstico y ateo. ¿Podrá ganar la presidencia de la república un candidato ateo?

La diferencia fundamental entre ser agnóstico o ateo, radica en que el agnóstico sostiene que no existen pruebas que demuestren la existencia de Dios, por otro lado el ateo rechaza la creencia de su existencia. Ateos famosos como Ernest Hemingway escritor estadounidense, Catherine Hepburn actriz americana y Cristopher Hitchens escritor británico, son algunas personas mundialmente conocidas y que fueron ateos. Entre los agnósticos más conocidos están: Jorge Luis Borges escritor argentino, Charles Darwin, biólogo británico, Carl Sagan, astrónomo estadounidense.

En Colombia un alto 97% de la población sigue al cristianismo, de acuerdo a una encuesta realizada por Polimétrica. Esta cifra es bastante alta, además un 98.5% es creyente. El 74% de los encuestados se identificaron como cristianos católicos, un 16% como cristianos no católicos y un 10% pertenece a otras religiones. En la campaña presidencial del año 2010, José Gabriel Ortiz le preguntó a Antanas Mockus sobre sus creencias religiosas y este le respondió que era escéptico, no ateo ni agnóstico. Eso en parte le costó la presidencia. Es evidente que las creencias de un candidato influyen en la manera en que las personas deciden por quién votar en Colombia. En el caso de Alejandro Gaviria, lo manifestó por escrito hace ya algunos años, y en campaña como se ve, todo sirve. Es decir, quienes quieran ser candidatos en un futuro, tienen que saber que escriben y que omiten.

Un ateo difícilmente podrá ganar la presidencia, pues para muchos votantes si no se cree en Dios, ¿en qué se cree? La idiosincrasia colombiana es importante en la política, pues aparentemente no tiene relación, pero cuando los votantes lo perciben así, pues la tiene. No digo que se deba mentir a los votantes, pero existen cosas que no sirve para nada mencionar, más aún si son personales. Gaviria ya lo hizo y lo están atacando por eso, en ese sentido fue honesto lo que vale mucho, pero es posible que para cuantiosos votantes sea una sentencia que pagarán con votos.

Somos una nación en su mayoría creyente y no profesar una fe, hace que el candidato se salga de su mensaje y no se enfoque en sus propuestas de campaña. El tiempo que tienen en radio, televisión y otros medios no es tan amplio como los candidatos quisieran lo que hace que pierdan tiempo valioso explicando algo diferente a sus propuestas; más ahora con una cantidad abrumadora de candidatos. Ya en este caso específico Gustavo Petro salió a mencionar su fe y Gaviria a explicar sus creencias. Gaviria debe dejar de responder, de lo contrario difícilmente podrá salir del embrollo en el cual se encuentra, el cual no es jurídico, pero es de opinión.