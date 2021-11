“Si el clima cambia, el hombre debe hacer lo mismo”.

Los grandes ausentes de la cumbre del cambio climático en Glasgow Escocia, fueron China y Rusia, esto es importante ya que China es el país que más emite gases que dañan el planeta. ¿De qué sirve que el resto del mundo reduzca los gases cuando quienes más contaminan no participan?

Uno de los objetivos de los países en la cumbre climática consistía en comprometerse a hacer una reducción importante de los elementos contaminantes emitidos, a fin de conservar la vida del ser humano y del planeta. Lamentablemente Trump se retiró del acuerdo de París en Julio del 2017, pero los Estados Unidos regresaron con Biden. De pronto Trump está más cerca de los chinos de lo que se creyera. “Las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) emitidas en el mundo han aumentado casi en un 50 % desde 1990 y entre 2000 y 2010 se produjo un incremento de las emisiones mayor que en las tres décadas anteriores”. Un estudio de la Agencia Internacional de la Energía afirma que el 40 % de las emisiones de gas metano se deben a una producción de la naturaleza y un 60 % a las acciones humanas, de ese 60 % un 25 % pertenece a la agricultura y ganadería, el 21 % a los combustibles fósiles y un 14 % a diferentes actividades.

Lo que vendrá si no se hacen los cambios necesarios para sobrevivir, es que los bosques tenderán a desaparecer por la deforestación, la contaminación de los mares se volverá inmanejable, el clima seguirá siendo cambiante, el proceso de extinción de las especies aumentará más rápidamente y la biodiversidad, (término acuñado en 1986) que se refiere a los océanos, mares, los bosques y las montañas principalmente, se verá fuertemente afectada.

Es egoísta pensar que esa situación no nos pertenece y puede ser cierto, pero a nuestros hijos y nietos sí. ¿Qué planeta les dejamos y cómo se educa a las personas para disminuir la contaminación sobre la cual influimos de manera directa? Consumimos agua en botellas de plástico, gaseosa en lata, bolsas plásticas y tantas otras cosas y hábitos de consumo que en muchos casos le hacen un flaco favor al planeta, sobre el cual tenemos una responsabilidad directa. No tenemos los recursos de China, pero si podemos hacer bien la tarea aun cuando resulte algo incómoda. Algunos países nos llevan ventaja en cuanto a reciclar, pero nunca es tarde para actuar de una manera positiva para el medio ambiente.

Al planeta lo vivimos todos los seres humanos, así China y Rusia no asistan a las cumbres, es decir el daño que el ser humano le hace al planeta es global, entonces de poco les sirve no comprometerse, si el ser humano no puede vivir en este planeta, no podrá consumir sus productos. No es que estén locos, es que actúan como si no les afectara a sus países también. “Si el clima cambia, el hombre debe hacer lo mismo”. Antonio Guterres, secretario General de la Naciones Unidas dijo en Glasgow. Firmar la declaración es la parte más fácil.