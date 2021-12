En esta época es usual escribir sobre el balance del año que termina, las metas para este que comienza y otras cosas, pero tenemos una decisión importante que nos atañe a todos los colombianos y aunque tenía pensado escribir sobre un tema diferente para este periodo de descanso, creo que es importante pensar en algo que nos atañe. ¿Quién gobernará a Colombia a partir del 7 de agosto de 2022?

En el año 1969 David Nolan creó el famoso Gráfico Nolan, el cual tiene cuatro dimensiones en lugar de dos y permite ubicar el espectro ideológico de un partido o movimiento. Estos son: liberal, conservador, progresista y totalitario. Afirma que las democracias occidentales están atiborradas de los llamados “catch-all parties” o partidos de masas los cuales intentan seducir al más grande número de votantes posibles de su espectro ideológico y que titula de extremistas a sus rivales.

Según la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría para la revista Semana y publicada en la edición 2065, Rodolfo Hernández aparece en segundo lugar con una intención de voto del 11 % y Petro con un 25,4 %. Para que Colombia pueda avanzar se necesita no votar por un extremo, sea este de izquierda o de derecha, pues ya Colombia enfrenta múltiples obstáculos en empleo, violencia, desigualdad y otros parámetros. Para superar estas realidades se necesita avanzar, no desviarse hacia los extremos.

Los votantes tenemos de dónde escoger, en muchos casos se puede votar tres veces por un mismo candidato (consultas, primera y segunda vuelta). Existen diferentes opciones que representan el sentir de las disímiles tendencias. Lo que puede suceder es que los extremos crezcan mucho y los precandidatos ubicados en el centro del espectro político pierdan favoritismo e intención de voto.

En Colombia últimamente en segunda vuelta se vota en contra y no a favor, lo cual es el reflejo de una sociedad dividida que tiende hacia los extremos, cuando lo que necesita el país es ir hacia adelante, no hacia los lados. Colombia vive hoy una gran división ideológica de la cual tenemos que salir. Por pretender buscar soluciones en un solo lado del espectro político tendemos a olvidarnos del otro; los problemas de Colombia son muchos, no se deben enfocar en soluciones solamente de derecha o de izquierda, pues son una amalgama y no empezarán a resolverse si se toma la opción de inclinar la balanza hacia uno u otro extremo. Si se toma el camino de la izquierda se dejarían de lado los de la derecha y viceversa y así Colombia no avanza, simplemente reacciona.

Los extremos son viciosos, eso es claro, la gran amenaza de esta campaña presidencial es caer en un extremo cuando todos los colombianos tenemos problemas muy diversos. Es importante tener presente que con el paso del tiempo los candidatos de las dos orillas distantes intentarán asustar a los votantes con la otra opción. Siempre ir hacia adelante es mejor y más eficiente que ir hacia los lados. Como decía Nolan, si los extremos logran convencer a los votantes de que su oponente es extremista, el avance de Colombia será difícil. Este país ya conoce bien los extremos y sus resultados, es momento de elegir algo diferente, lo merecemos y más importante, lo necesitamos.