La Guerra Fría parecía algo del pasado, pero aparentemente regresó con la posible invasión de Rusia a Ucrania, quien tiene desplegados en la frontera a 100.000 soldados listos para invadir. ¿Se atreverá Rusia a invadir Ucrania de nuevo?

Lo que está sucediendo en Ucrania viene desde antes de 1700 cuando Rusia la invadió por primera vez; ya en 1991 se convirtió en un Estado independiente cuando la Unión Soviética llegó a su fin. Rusia no es tonta, ya que tres países bálticos: Estonia, Lituania, Letonia, pertenecen a la OTAN. Un alto 46,4 % de la población ucraniana prefiere hablar en ruso, su influencia es fuerte y muchos rusos piensan que Ucrania les pertenece no solamente por el idioma en la parte este del país sino también por su pasado.

El asunto de fondo es económico y es el gas. Si Rusia decide cortar el suministro de gas, buena parte de Europa se verá perjudicada, pero no se debe olvidar que también Rusia perdería ingresos, de los que depende gran parte de su economía, ya que exportan cerca de 596 millones de metros cúbicos al año. En el 2015 fue el país que más exportó gas a nivel mundial, naturalmente no es el único rubro, pero es importante.

La situación tiene varios ángulos, pero solamente tocaré dos, el ruso y el americano. Los rusos sienten una gran amenaza, pues si Ucrania ubica misiles en la frontera, Rusia sentirá que perdió un lugar estratégico. Por el otro lado, Estados Unidos busca cercar a Rusia y naturalmente tenerla intimidada con misiles. Se pensaría que Estados Unidos solamente busca defender la democracia, pero es innegable que el gas es un factor de discordia. En este caso el asunto no es político solamente, también tiene un fuerte ingrediente económico.

Desde el punto de vista geopolítico es evidente que Rusia siente una amenaza grande, ya que si los Estados Unidos ubican misiles en Ucrania, Rusia se vería intimidada debido a lo cerca que estarían. Con esto queda clarísimo que la guerra fría está reviviendo, es decir, la angustia y el miedo lo sienten muchos que están en un lugar de riesgo y naturalmente el resto del mundo. Se pensaría que el mundo evoluciona, pero en este caso el retroceso es evidente y es importante entender que la famosa guerra fría puede estar volviendo.

Un giro hacia occidente implicaría que Ucrania haría parte del bando contrario, lo cual traería grandes implicaciones para Rusia. A la hora de escribir este artículo no se ha presentado incursión alguna, pero las tropas que dispuso Putin para usar en caso de necesidad dejan una complicación clara. Para Rusia que ya anexó a Crimea es algo “natural”, mientras no lo es para el resto del mundo que mayoritariamente quiere paz y un acto bélico podría traer una guerra que se podría prolongar por varios años. Muchos ucranianos quieren seguir siendo un país libre y la posible invasión no solamente sería todo lo contrario, sería una amenaza al mundo, pues los Estados Unidos salieron “corriendo” de Afganistán y esto empoderó a China frente Hong Kong y a que los rusos actuaran como si estuviéramos en la Guerra Fría aún.