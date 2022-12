"Si la FIFA pretende ser percibida como una entidad no corrupta tiene que cambiar de cultura y aun con todo lo sucedido, no es fácil el cambio, pero es menester intentarlo a fondo". Foto: EFE - Friedemann Vogel

El mundialmente famoso escándalo de FIFAgate llevó a que el mundo conociera lo que se mueve detrás muchos mundiales de balompié. Catar es este año su sede y gran parte del mundo se pregunta si este país logró entender que la corrupción es muy mal vista a nivel mundial, esto a propósito de que se rumoró que para el partido inaugural, Catar propuso a algunos jugadores ecuatorianos que se dejaran ganar a cambio de sumas de dinero, ¿Es eso cierto?

El 27 de Mayo de 2015 y días antes del congreso 65 de la FIFA, el FBI capturó en Suiza a algunas de las personas involucradas en el famoso FIFAgate. Chuck Blazer, quien fue ex secretario general de la CONCACAF (Confederación de Norte América, Centroamérica y el Caribe de Futbol), ex miembro del comité ejecutivo de la FIFA, entre otros, fue clave en el escándalo, pues grabó muchas reuniones con dirigentes de la FIFA, en las cuales reunió evidencia suficiente como para implicar a dirigentes de alto rango y a algunos empresarios. Entre los delitos están: cohecho, lavado de dinero y fraude. Se estima que el escándalo fue de $150 millones de dólares.

En noviembre del 2022 el Parlamento Europeo denunció la corrupción “rampante” en la FIFA, así como también para el mundial de Catar. Se evidenció acerca de la situación de derechos humanos en Catar, así como también de la muerte de miles de trabajadores en el sector de la construcción; se habla de cerca de 15.000 víctimas. Paralelo a estos hechos se llevó a cabo un almuerzo en el Palacio del Elíseo, al que asistieron protagonistas de relevancia política como Nicolás Sarkozy (entonces presidente de Francia), Michel Platini (actual director de la FIFA), el emir de Catar, Tamin Hamad Al Thani, el jeque Hamad Ben Jassem, en aquel momento primer ministro y ministro de relaciones exteriores del emirato y Sebastien Bazin, representante del fondo Colony Capital, que era dueño del PSG “París Saint Germain” antes de que Qatar Sports Investments se hiciera con el equipo en el 2011. Sobre la mesa estaba la búsqueda de apoyos para el Mundial del 2022, votación que se produjo el 2 de diciembre del 2010.

El tristemente célebre Luis Bedoya, expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, fue uno de los acusados en el polémico FIFAgate, hoy en día y tras confesar sus delitos, está en una cárcel en EE. UU. pagando por sus delitos.

Tener un mundial en el país tiene varios propósitos detrás y estos son los de mostrar las bondades que se tienen y promover el país entre otras cosas. Pero puede suceder todo lo contrario y es que la falta de democracia y las bien conocidas iniquidades en el país sede sean lo que vea el mundo, lo cual llevaría a muchas empresas a no invertir en Catar, así el retorno sobre la inversión sea enorme, pues aun cuando Catar es una buena plaza, un escándalo afectaría las inversiones de otros países.

Saber si a algunos jugadores de Ecuador les fue ofrecido dinero para perder el primer partido del Mundial contra Catar es muy difícil de comprobar, a la fecha no existen pruebas y veo que es posible que nunca salgan. Pero los antecedentes de un país en el cual la gran mayoría de artículos y bienes consumidos son comprados, deja la puerta abierta a que diferentes asuntos susceptibles a que tramas de corrupción puedan suceder. Si la FIFA pretende ser percibida como una entidad no corrupta tiene que cambiar de cultura y aun con todo lo sucedido, no es fácil el cambio, pero es menester intentarlo a fondo, pues el cambio no se logra fácilmente y la FIFA lo está viviendo.