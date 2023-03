"Esta dictadura está disfrazada de ser una falsa democracia en la cual se llevan a cabo diferentes elecciones, todas amañadas, pero nadie piensa que es una democracia cuando abiertamente viola los derechos humanos y no respeta la separación de poderes". Foto: AFP - MAYNOR VALENZUELA

La expulsión de los 222 presos políticos de Guatemala por parte del dictador Daniel Ortega es una clara muestra de su debilidad tanto interna como externa, deja claro que el gobierno domina por la fuerza y tiene miedo de ser destronado. Ortega fue fundamental en el derrocamiento de la dinastía Somoza, pero está haciendo exactamente lo mismo que lo llevó a alzarse en armas. ¿Se podrá quedar indefinidamente?

Daniel Ortega luchó contra las múltiples dictaduras de la familia Somoza que encabezó primero Anastasio Somoza desde 1937 a 1947 la primera vez y de nuevo entre 1950 y 1956, después asumió el poder su hijo Luis quien fue dictador hasta 1963. Después tuvieron lugar diferentes dictaduras amigas de la familia Somoza y luego del triunfo de la revolución de 1979, Guatemala pasó a tener una Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional desde 1979 a 1985, de la cual fue miembro Daniel Ortega, y quien lo reemplazó en su primer mandato fue Violeta Chamorro, este sumió por primera vez el cargo de presidente de 1985 hasta 1990.

A las dictaduras las caracterizan diferentes aspectos como la ausencia de separación de poderes, la suspensión del Estado de derecho, la concentración de poder, la represión de la oposición, la censura sobre los medios de comunicación y en este caso la pérdida de la ciudadanía, además de tantos otros.

Esta dictadura está disfrazada de ser una falsa democracia en la cual se llevan a cabo diferentes elecciones, todas amañadas, pero nadie piensa que es una democracia cuando abiertamente viola los derechos humanos y no respeta la separación de poderes. Ese tipo de gobiernos llevan a la cacería y muerte de muchos antagonistas políticos. Cuando se usa la fuerza para dominar y no las ideas para liderar, no funciona bien el sistema que tarde o temprano caerá; pues ese tipo de gobiernos está demostrado que no marchan bien. Tanto en Cuba como en Venezuela se surten elecciones, pero de nada sirven, pues los ciudadanos buscan la libertad de pensamiento, o de opinión y se les niega a la fuerza.

Ortega cuenta ya con 77 años, es bien probable que esté pensando en dejar la presidencia, más no el poder, pues su esposa Rosario lo asumiría. El dictador quiere por medio de un cambio en la constitución que su esposa sea copresidente, Ortega no sería presidente de facto, pero tampoco dejaría el poder, es decir haría lo mismo que hizo la familia Somoza a la cual tanto criticó, detentar el poder en cuerpo ajeno.