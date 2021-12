En la campaña por la presidencia de la República de Colombia contienden diversas personas por diferentes partidos políticos y grupos. Muchos precandidatos están buscando inteligentemente diversas maneras de lograr que quienes están de un mismo lado se aglutinen, esto con el fin de no dispersarse en primera vuelta. Por un lado están la Colación de la Experiencia, el Centro Democrático, la Coalición Centro Esperanza, el Pacto Histórico, entre otros. Sorprendió mucho la afirmación de Petro en cuanto a que acabaría con la explotación del petróleo y la sustituiría con turismo internacional.

En la elección por la Presidencia de Colombia en 1966 Gabriel Goyeneche se dice que proponía, entre otras cosas, pavimentar el río Magdalena, ponerle una marquesina a Bogotá, para evitar las lluvias, idea que después cambió por que las fuerzas aéreas bombardearan las nubes. A nivel internacional el partido político Podemos en España propuso expropiar un 30 % de las viviendas de grandes tenedores para ofrecer un alquiler social. En Perú el hoy presidente Pedro Castillo propuso acabar con los fondos privados de pensiones. Podría enumerar otros candidatos que por diferentes razones proponen medidas que serían funestas para la economía.

En Colombia Gustavo Petro propuso acabar con la explotación de petróleo y afirmó que los ingresos (los cuales en el 2019 fueron US$22.011 millones) serían sustituidos por el turismo internacional. Se le olvidó que la gran mayoría de los alimentos se calientan con gas, que en muchos casos se extrae con él petróleo. ¿Es decir, la propuesta es preparar la comida con leña? Ningún extranjero iría a un país donde preparar la comida sea un gran inconveniente. Petro tiene que entender que la idea de viajar por turismo consiste en disfrutar.

Llegar a la presidencia no es tarea fácil y Petro lo sabe, pues ya lleva dos campañas presidenciales (2010 y 2018). Lo preocupante es que cada vez propone ideas más absurdas y poco serias para las finanzas colombianas, la cual compite en una economía global. Se podría pensar en su desesperación por no crecer en las encuestas (lo cual es lógico) pues sus propuestas son cada vez más radicales y con todo y eso no logra crecer en intención de voto. Él sabe que al ser casi la única opción de izquierda y al estar la mayoría de candidatos en otros extremos y dispersos es entendible que tenga la mayoría en las encuestas, pero una vez salgan dos candidatos de la Coalición Centro Esperanza y de la Coalición de la Experiencia, debe entender que es bastante probable que no pase a segunda vuelta; lo que hace que proponga cosas absurdas. Lo cual da a entender que bajo presión no actúa de la mejor manera.