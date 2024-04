Quien tiene la razón en el controvertido caso de la embajada de México en Ecuador

El asalto a la embajada de México por parte del gobierno de Ecuador se puede tomar como un acto que violó todas las convenciones internacionales, empezando por la de Viena sobre las relaciones diplomáticas. Este evento es evaluado desde diferentes ópticas, pues es bastante complejo saber quién tiene la razón cuando se conoce la historia completa.

Jorge Glass (ex vicepresidente de Ecuador) tiene un caso juzgado y fallado por la justicia ecuatoriana por el caso Odebrecht en el cual por intermedio de su tío Ricardo Rivera se recibió la suma de US $13,5 millones de dólares por un soborno. Salió de la cárcel en libertad condicional; la cual pagó un narcotraficante llamado Leandro Antonio Norero Tigua, alias El Patrón, a cambio de favores a futuro; el narcotraficante pagó US $250.000 que se tradujeron en la libertad condicional de Glass. Quién se asiló en la embajada de México el 17 de diciembre del año 2023.

Novoa (actual Presidente de Ecuador) afirmó que entró a la embajada por “razones excepcionales” y además que el tratado de Caracas dice claramente que no se puede dar asilo político a una persona que tiene una sentencia, pues en ese caso la nación receptora se vería involucrada en la soberanía y en el sistema judicial de otra nación.

El gobierno de Cuba se manifestó a favor de México, pero no mencionó que Cuba entró en 1981 en la embajada de Ecuador en La Habana debido a que este país concedió asilo político a ciudadanos que eran perseguidos políticos. En el asalto murieron tres personas. El asilo político en este caso era completamente válido. En esta ocasión el gobierno cubano por medio de su dictador Miguel Díaz-Canel sentó su voz de protesta enérgicamente contra Ecuador. Él sabe que son casos completamente diferentes y aún así se quejó. Siendo presidente de Uruguay, en el año 2018, Tabaré Vásquez no concedió el asilo político que pretendía obtener Alan García, pues el caso de este también era legal, García había recibido sobornos de Odebrecht, al igual que Jorge Glass. Se puede abusar del asilo político, pero no todos los presidentes están dispuestos a manchar su nombre; solamente algunos.

El presidente Noboa afirmó que no se arrepiente de haber entrado a la embajada, pues se siente del lado correcto de la historia, el primero en violar la norma de asilo político fue el gobierno mexicano. Este se otorga cuando una persona ha tenido que escapar a conflictos y persecuciones y claramente no era el caso de Glass, es decir tanto él como López Obrador intentaron saltarse la justicia.

Es evidente que Noboa no debía entrar en la embajada mexicana, pero el tema político contó bastante, a los pocos días se llevaba a cabo en Ecuador un referendo que quería ganar el gobierno y que de hecho ganó. Por su lado, López Obrador intento dar también asilo político al ex presidente Pedro Castillo del Perú, parece querer ser el “salvador” de los políticos corruptos, pero cada cual decide cómo quiere pasar a la historia.

Se puede estar de acuerdo o no con el presidente Noboa, pero sus actos dicen que actúa con coraje.