Un sistema democrático se basa en la libertad y en las elecciones. Estas últimas se vieron empañadas en los pasadas comicios de Colombia para definir el Congreso y las consultas de candidatos presidenciales. El registrador afirmó el domingo 20 de marzo que efectuaría un reconteo total de los votos. Al día siguiente afirmó lo contrario. Lo que se preguntan la mayoría de los colombianos es: ¿Se puede confiar en la Registraduría?

Hay fraude cuando se viola la ley, la cual debe ser transparente. Ya materializado se busca ocultarlo de la mirada púbica. Es decir, es la participación ilegal de un proceso electoral con el propósito de alterar los resultados reales de los votantes que participaron. Se dan diferentes tipos de fraude. En estos tiempos, el más común es el electrónico.

En el año 2013, en Venezuela, Nicolás Maduro “ganó” sobre Enrique Capriles por solamente 233.935 votos de diferencia y con 1.300 incidencias. Nunca se contaron de nuevo los votos. En el 2006, Andrés Manuel López Obrador perdió las elecciones ante Felipe Calderón por 216.821 votos. López no reconoció a derrota y pudo presentar diferentes pruebas. En Honduras, en el 2017, salió victorioso Juan Orlando Hernandez por encima de Salvador Nasrrala, por solamente 50.000 votos, el cual estaba ganando por cinco puntos. En el año 2000, Alberto Fujimori “venció” en primera vuelta a Alejandro Toledo, obteniendo un 49,9%.

En América Latina, todos los países se vieron afectados por la pandemia, tanto los democráticos como los regímenes dictatoriales. Ambos se están viendo afectados por cuanto muchos ciudadanos están padeciendo hambre, desempleo, baja del PIB, además de una coyuntura internacional bastante comprometedora. América Latina no es ajena a estos hechos y podría darse en Colombia el comienzo de un régimen autoritario que podría limitar la democracia por la concentración del poder, poniendo en un lugar incomodo tanto al aparato legislativo como al judicial. Es relevante mencionar la influencia de las redes sociales que, en estos momentos, están cumpliendo un papel de difusión. La Registraduría en este tiempo importante tiene que ser transparente y dar garantías a los votantes para que voten con confianza.

Los candidatos colombianos que van a participar en la primera vuelta están en una situación peligrosa, pues quien cuenta los votos es la Registraduría y no se puede permitir un fiasco como el de la elección al Congreso y consultas, pues dependen de ella los candidatos. Este asunto no los debería preocupar, pues es un fin supuestamente claro. Pero ya no lo es tanto. Las dudas están abriendo el abanico a diversas posibilidades de un posible fraude, lo cual es pésimo para un sistema democrático que debe ser trasparente.

Quedan varias dudas de si se puede confiar o no en la Registraduría. Adicionalmente, muchos de los jurados de votación eran nuevos e inexpertos, lo que causó en parte el fiasco vivido en el conteo de votos. Esto no es culpa del registrador, pero si su responsabilidad. La buena capacitación también lo es. El 13 de marzo cambio la historia de Colombia. Entramos en una etapa en donde se cuestionan los resultados electorales y cuando esto sucede es muy malo para la democracia. Hay quienes dicen que, si Petro pierde las elecciones, se unirá con el Eln para hacer una gran revuelta en las ciudades, pero eso es mejor a tenerlo 30 años en el poder y romper la democracia. Estamos en manos de la Registraduría.