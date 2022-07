Uno de los lemas de campaña de Petro que caló entre los colombianos fue la afirmación de vivir sabroso. Naturalmente eso no sucede tan rápido como los votantes creen y puede pasar que los mismos que protestaban contra el gobierno de Duque pasen en un tiempo a protestar contra Petro, pues es diferente ser candidato a ser presidente.

Es evidente y necesario que la calidad de vida de quienes tienen menos ingresos, mejore en diferentes campos, pero es importante entender que en su totalidad los programas no se pueden ejecutar tan rápidamente como algunos piensan que se logrará. Con respecto a algunas de las diferentes promesas en las que hizo énfasis, está la de la educación: En la edad de 0 a 3 años propuso jardines de infancia universal y gratuita. En la superior ofreció lo mismo, además de crear un plan de rescate para miles de estudiantes atrapados en créditos del ICETEX. En cuanto a la salud, afirmó que crearía equipos pagados por el Estado para que visiten a los colombianos en sus casas (como lo hace la dictadura Cubana) con el fin de prevenir enfermedades. Petro es y ha sido muy crítico con las EPS, la gran pregunta es si acabará con algo que funciona. En lo que se refiere al cambio climático plantea que los países que más producen el efecto invernadero contribuyan económicamente a los países que proporcionan un pulmón que ayuda a menguar esta situación. En cuanto a la extracción de petróleo, propone no buscar nuevos yacimientos. Si hace eso, en los primero años no se creará un problema económico, en los siguientes años sí; esas regalías petroleras no son únicamente nacionales, son también departamentales; si Petro cumple lo prometido, en unos años los departamentos se verían afectados por la escasa recepción de recursos y por ende los ciudadanos menos favorecidos también, al igual que el gobierno nacional.

Es importante que Petro sea presidente por cuanto representa a quienes no han sido ampliamente personificados, pero no se debe pensar que se va a vivir sabroso desde el 7 de Agosto en la tarde, ese proceso puede durar muchos años. Para que Petro ganara la presidencia se requirió de otro asunto, este fue que el entonces Senador Alvaro Uribe Velez el 20 de Mayo de 1992 radicó un proyecto de ley de indulto para los ex guerrilleros del M-19. Este se convirtió en ley y abrió un camino para que los ex miembros del M-19 pudieran estar tranquilos y más importante, participar en política.

Es evidente que vivir sabroso era solamente un slogan de campaña para motivar a los menos favorecidos, quienes legítimamente tienen el sentimiento de que viven en una pirámide y llegar a la cúspide es casi imposible. Muchos de los votantes por Petro lo hicieron pensando en que vivir sabroso era algo que sucedería de la noche a la mañana y no será así. Petro entonces corre el riesgo de que los paros y marchas sean contra su gobierno. Ese fue en parte el riesgo que asumió para llegar a la presidencia, vivir sabroso es un ideal, pero toma algún tiempo.