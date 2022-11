El conflicto entre Ucrania y Rusia puede parecer un capricho de Putin, pero es más que eso, pues Rusia busca una entrada y salida al mar negro para recuperar el control que perdió sobre este. ¿Se atreverá Putin a lanzar un ataque nuclear para tenerla?

En Abril de 1991 Georgia consiguió la independencia de Moscú y el 7 de Agosto de 2008 Georgia y Rusia entraron en guerra, estando como líder soviético Dimitri Mendedev; este conflicto se debió a que diferentes regiones que habían pertenecido a la Unión Soviética, alentó la autoproclamación de las repúblicas pro rusas de Osetia del Sur y Abjasia, que se independizaron de Georgia.

Luego de la división de la Unión Soviética y ahora con una nueva fuerza y con un ex KGB como dirigente, Rusia busca tener el poder que hace unos años tuvo y así ser líder en su región. El problema que enfrenta ahora es que los países actualmente autónomos -la mayoría- no quieren pasar a ser un apéndice de Moscú, pues el nacionalismo se afianzó y después de tantos años la respuesta que esperaba Putin no corresponde a la visión de hace treinta años, que con la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 y posteriormente el intento de golpe de estado fallido contra Gorbachov facilitaron la desintegración de la Unión Soviética.

“El oso no pedirá permiso a nadie”. Fueron los términos a los que recurrió Vladímir Putin, en una reunión del Valdai Discusión Club, en octubre de 2014, para manifestar que Rusia no pediría permiso alguno a la hora de buscar sus intereses y los del pueblo Ruso.

Probablemente la mayor motivación de Rusia en su ataque a Ucrania se debe a que busca una salida al Mar Negro que le permita importar y exportar productos de una manera rápida y barata, además de tener control sobre lo que considera su territorio, es por eso que anexó Crimea, que es decisivo para ejercer un mayor control. Adicionalmente esto le garantiza a Moscú una mayor vigilancia del estrecho de Kerch, el cual le otorga acceso a mar de Azov. Todo esto explica la resistencia que tiene Putin de que más países se acerquen y tengan una mayor influencia occidental, ya que dicha región es estratégicamente importante.

China parece no querer tomar una posición frente a este conflicto, pues busca ser el líder indiscutible en esa parte de mundo y se dice que pronto atacará Taiwán. De Rusia se pensaba que tenía un mejor ejército y hasta hoy y luego de ocho meses no logra derrotar a Ucrania. Putin está en problemas significativos y no se ve que lo militares lo dejen lanzar un ataque nuclear, lo que sería su última carta.