Estas elecciones fueron bastante apretadas, lo cual quiere decir que los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta deberían buscar al tercero en votos para que adhiera, también a los demás excandidatos, pero la adhesión del tercero en votos vale bastante más.

Según la Registraduría, escrutado el 99,6 % y como era de esperarse, Gustavo Petro pasó a segunda vuelta con una votación de 8′512.519 y Rodolfo Hernández con una votación de 5′948.162. Para ganar, ambos candidatos entienden que enormemente necesitan el apoyo y los votos del tercero para ganar las elecciones presidenciales.

En estos momentos los colombianos deciden si quieren continuar tal como viene Colombia o continuar hacia adelante. De los tres candidatos con más opción, pasó uno que dice no ser ni de izquierda ni de derecha, ese es Rodolfo Hernández y su discurso es bastante vendedor pues ¿a quién no le gustaría acabar con la robadera?

Colombia siente que al no pasar Fico Gutiérrez a segunda vuelta, se acabó políticamente con Uribe, lo cual es bastante cierto. Iván Duque, aun cuando no estaba en el tarjetón, tiene que sentir frustración por no haber logrado que triunfara su candidato y entiende también que el ahora dueño de la extrema derecha no tiene representante.

Quedaría en el panorama Petro, quien representa a la izquierda y parece ser que no solamente lo dice y publica; cree firmemente que este sistema no funciona, aun cuando muchos colombianos no piensan igual. La pregunta que surge es si los colombianos que sacaron a Fico, en segunda vuelta saldrán de Petro, con el objetivo de acabar con unas rencillas viejas y buscar que Colombia transite hacia adelante, en lugar de hacia los lados, es decir, izquierda y derecha. Se pensaría que es una decisión simple, pero lo que demostró hasta ahora el voto es que Colombia se cansó de esas posturas políticas y busca otra. Colombia nunca ensayó la izquierda, pero si decide no hacerlo y una mayoría da su voto a Hernández, quería decir que a Colombia no le gustan los extremos, pues ya probó ocho años de Uribe y no le gustó su segundo mandato.

Muchos votantes piensan que Hernández no tiene posturas, pero en lo económico es abiertamente de derecha y por sus actitudes frente al desfalco del Estado parece ser que actuaría como un candidato de izquierda. El centro representado por Fajardo demostró que no prosperó, lo cual no quiere decir que no tenga futuro, pues ser de centro no implica ser tibio, implica ser una buena mezcla de los dos extremos.

El otro mes Colombia tendrá un nuevo presidente y se sabrá si Colombia da un giro hacia la izquierda o hacia una mezcla de izquierda y derecha; las mayorías van a decir qué quieren y, sobre todo, quien les gusta más que los gobierne.