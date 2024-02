Existen diferentes maneras de aproximarse al tema escogido para una columna. Algunos columnistas expresan su punto de vista, otros no, también puede escribirse mostrando diferentes ángulos. Mi enfoque ha sido el contrastar las posiciones, pero creo que con respecto a Colombia y todo lo que está sucediendo con este gobierno se hace necesario tomar una posición.

Entre 1987 y 2006 fueron asesinados 121 periodistas en Colombia, según mantiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y la Sociedad Interamericana de Prensa, sólo porque tuvieron el valor de expresar lo que pensaban, no en voz baja sino por escrito. Es un extremo vivido en muy pocos países, generalmente se da este horrible fenómeno donde algunos extremos políticos permiten opinar libremente.

En este gobierno para algunos la manera de actuar del presidente es la correcta, para otros es todo lo contrario. No se puede decir que todo es malo y mucho menos que es bueno para la gran mayoría de ciudadanos, tan es así que solamente basta ver que los presidentes con peores niveles de aprobación han sido Pastrana y Petro en el mismo lapso de gestión.

En un tema que atañe a otros países es bastante más fácil presentar diferentes ópticas, ya que tales consecuencias no le afectan directamente a Colombia, pero cuando algo sucede localmente, es diferente la manera de abordar el asunto, ya que el impacto es desigual y por ende las consecuencias también. Es más, es una responsabilidad que se tiene el columnista cuando se tratan temas que atañen a los ciudadanos, como el económico, de la salud, lo internacional y otros que afecten el sistema político y económico.

La forma como el gobierno está proponiendo soluciones a ciertos problemas actuales que enfrenta el país no se ajustan a los requerimientos reales, corriendo el riesgo de destruir un sistema que funciona (no es perfecto, y necesita cambios, pero funciona). Comparar no siempre sirve, pues algunas medidas benefician a unos y perjudican a otros, lo importante es que a largo plazo beneficie a la gran mayoría, esa es la democracia y ojala que Colombia siga viviendo en una y lo digo por cuanto con la elección de la próxima fiscal que está tratando de ser manipulada y el gobierno trata de impedir que la Corte Suprema decida autónomamente. Cuando Uribe era presidente Petro decía que la corte se debía tomar su tiempo y ahora opina todo lo contrario, lo cual con todos los líos jurídicos que tiene su hijo y su campaña, me hace recordar el refrán que dice: piensa mal y acertarás.

Independientemente de la visión que se tenga, lo que nunca se debe perder es la objetividad, o si se puede perder, pero se llama fanatismo, es decir no tener un tema para escribir no es tan grave.