Algunas cosas positivas sobre Claudia López

“López enfrenta un reto importante para Colombia y es tratar de unir la izquierda con parte de la derecha”: J. William Pearl Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

“Invitamos a líderes políticos de diversas orillas y a nuestros columnistas a reconocer algo valioso en aquellos con quienes usualmente están en desacuerdo e, incluso, en confrontación. (...) En la política se combaten ideas, no personas”. Editorial El Espectador (22-12-2024)

El Espectador nos sugirió subrayar positivamente a alguien que no sea de nuestro total afecto. Escogí a Claudia López por sus variantes posiciones y apoyos políticos. López como persona no me cae mal, son sus cambiantes ambivalencias políticas las que hacen que algunos la percibamos con cierta prevención.

El origen de Claudia es popular, lo cual no fue obstáculo para que fuera a la Universidad Externado de Colombia y después hiciera en los Estados Unidos una maestría en Columbia y un doctorado en Northwestern. Demostró ser una mujer estudiosa, y no se puede esperar menos, pues su mamá fue profesora. En su época de estudiante promovió la séptima papeleta, buscando un cambio al régimen de 1886.

En el 2009 fue removida como columnista del diario El Tiempo, por un artículo sobre Agro Ingreso Seguro, el cual involucraba a Andrés Felipe Arias. También buscó desprestigiar la candidatura presidencial Juan Manuel Santos, pues decía que era un candidato del periódico y su entonces director, Roberto Pombo, consideró dichas apreciaciones como “falsas, malintencionadas y calumniosas”

De buena fe admitió que había votado por Petro. Al igual que muchos, pensó que el cambio sería positivo para todos, es decir, caviló que quienes menos tenían, tendrían más. Nunca que los más adinerados tendrían menos; con lo cual se logra que estos se vayan del país, como está sucediendo. Lo que se consigue es un menor recaudo fiscal.

Bajo su administración se llevaron a cabo los Transmicable, el de San Cristóbal y el de Soacha, ahorrando así tiempo en su desplazamiento a las personas con menos recursos, para quienes ese tiempo es necesario para estar en la casa, con la familia, con amigos y tantas otras actividades que el ser humano necesita para tener una vida más equilibrada.

Se llevaron a cabo varios consejos de seguridad bajo la tutela de Aníbal Fernández de Soto, quien ocupó el cargo de Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia por cerca de tres años con mucho éxito. Evidentemente, la pandemia afectó la seguridad dramáticamente pues con el desempleo llegaron los robos y homicidios. Combatió las bandas sicariales del narcotráfico y sus famosas “rentas criminales” las cuales llegaron entre los años 2021 y 2022 a la alta cifra de 469 bandas.

Es bastante probable que los estratos más altos no perciban las obras, ya que en su gran mayoría sucedieron en los más bajos. Estas obras intentaron buscar una mayor equidad, pues las personas que tienen menores recursos son mayores en número, lo cual quiere decir que pagan más impuestos en sus diferentes versiones como renta, IVA, etc. Evidentemente, una mejor igualdad no se consigue en cuatro años, es necesario un periodo bastante más largo de tiempo para lograrlo, de lo contrario es muy poco lo que se puede conseguir, pero lo empezó.

López enfrenta un reto importante para Colombia y es tratar de unir la izquierda con parte de la derecha, lo cual no es tarea fácil.