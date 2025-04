Un papa controvertido y diferente para un mundo cambiante en sus costumbres

Resume e infórmame rápido

El papa Francisco murió y hasta un día antes de su deceso intentó cumplir sus funciones como líder de la Iglesia católica. Fue un dirigente controvertido y bien intencionado pero, al ser guía de una religión y a la vez jefe de Estado, actuaba de manera humana y política. Al ser un humano naturalmente tenía defectos que lo afectaban en esos dos campos y tenía diferentes cualidades.

San Ignacio de Loyola en el siglo XVI fundó la Compañía de Jesús. Aun cuando su énfasis en un comienzo no fue la educación, los jesuitas tuvieron la visión de ayudar en ese campo y han sido exitosos en todo el mundo, fundando colegios y universidades en diferentes países. En el año de 1767, el rey Carlos III de España dictó una “Real Pragmática” que expulsaba a los jesuitas de España y sus colonias; dicha medida se aplicó en todas las colonias españolas, incluyendo al Nuevo Reino de Granada, hoy Colombia. Más adelante en 1850, y en un tejido de fortalecimiento del liberalismo en Colombia, el gobierno de José Hilario López impuso un decreto que de nuevo expulsaba a los jesuitas del territorio. Esta disposición se encuadró en una política de irreligión del estado y de control sobre la educación, la cual se consideraba era controlada por la Compañía de Jesús.

En un artículo publicado por UnHeard, Thomas of Celano afirma que, en el año 2019, en el marco del sínodo naturalmente convocado por el papa, se pretendió “autorizar a hombres y mujeres casados como diáconos”, lo cual no se implementó. Se puede o no estar de acuerdo, pero evidentemente fue una batalla política, es decir, de las mayorías. Con eso la propuesta del papa perdió. Por otro lado, bajo su papado nombró 108 de los 135 cardenales que elegirán al próximo papa; en total son 252 cardenales, pero 117 no pueden ser electores por ser mayores de 80 años. Dos cardenales que pueden votar no asistirán.

La gran dicotomía de un papa es actuar humanamente o como político. En el año 2021, el papa visitó Irak y se enfocó en las comunidades afectadas por la guerra, demostrando su interés por la paz. Como jefe de Estado, cuando se produjeron las elecciones presidenciales en Venezuela —las que Maduro perdió—, el papa hacía cerca de dos años no enviaba un nuncio apostólico a Venezuela y lo hizo cerca de dos semanas después del fraude; es decir, en ese caso actuó como político. Difícil tener dos sombreros y más difícil aún usarlos sin llamar mucho la atención. En eso radica gran parte del problema al que se enfrenta un papa y, mientras tengan los dos sombreros, no podrán resolver ese problema; es más, no creo que siquiera intenten resolverlo, ya tiene muchas dificultades internas como para tener uno más e innecesario para el Vaticano.

Al elegir ahora un nuevo pontífice, la política prevalece sobre todas las cosas en la Iglesia católica, más ahora cuando Europa sabe que no puede contar con los Estados Unidos mientras Trump esté al mando. Así las cosas, el nuevo pontífice podría ser europeo para tener un fuerte defensor en el continente. Europa sola no tiene los votos necesarios para elegir un papa, por lo cual tendría que hacer alianzas con otros países para lograr la mayoría necesaria y hacer así una coalición que le permita tener un papa de su región. Una elección de ese calibre siempre ha implicado la política, pero lo que cambia ahora es que es necesaria la política internacional por medio de la nacionalidad de los diferentes papables para un propósito diferente. En este caso, prevalece más la política sobre la religión.

