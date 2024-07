19 de junio, Día de la Liberación 

Foto: Getty Images/iStockphoto - Giuseppe Ramos

El pódcast Democracy Now, the war and peace report (Democracia ahora, el reporte sobre la guerra y la paz) dedicó su episodio del 19 de junio al Juneteenth, Día de la Liberación, al cual en 2021 el presidente Joe Biden convirtió en fiesta nacional, comparable al Día de Martin Luther King. La presentadora Amy Goodman entrevistó al historiador Clint Smith, para quien la conmemoración marca el final de la Guerra Civil, cuando en ese junio 19 de 1865 el general Gordon Granger y los soldados de la Unión ganaron la batalla de Galveston que sepultó al régimen confederado, cuyo último bastión era Texas. Sin embargo, dos años y dos meses antes ya el presidente Abraham Lincoln había proclamado la Emancipación, de modo que esclavistas de Kentucky y Delaware trasladaron a sus esclavizados a Texas que, al haber persistido en la Confederación, desconocía la proclama de Lincoln. Biden homenajeó la terca campaña que desarrolló la maestra Opal Lee en pro del Juneteenth. Comenzó a promoverla en 1939 como reacción al incendio de su casa familiar en Fort Worth, a manos de una turba enardecida porque los padres de ella habían osado mudarse a un barrio de mayoría blanca.

La otra entrevistada de Goodman fue la cantante e intérprete de banjo Rhiannon Giddens, ganadora en 2023 del premio Pulitzer por la ópera Omar en honor a Omar ibn Said. Este erudito musulmán había nacido en Futa Toro (Senegal) en 1770. Capturado por gente Fulani, escapó de la esclavización en Carolina del Sur, para ser apresado y escribir con ceniza en las paredes de su celda un sinnúmero de versos del Corán. Salido de la cárcel, lo volvieron a comprar y a lo largo de los 50 años de su nuevo cautiverio escribió su autobiografía en árabe. La banyista Giddens también se refirió al joven negro Kalief Browder, quien se suicidó el 6 de junio de 2015, luego de haber sido mantenido en las peores condiciones en la prisión de Rikers (Nueva York), acusado sin pruebas del robo de un morral. La historia inspiró el video Another Wasted Life (Otra vida desperdiciada) sobre los 500 años que suman las condenas indocumentadas que ella identificó al entrevistar a 21 hombres negros y un blanco, quienes tuvieron que ser liberados ante la imposibilidad de probar su culpabilidad. Giddens hacía una afirmación que ya le habíamos oído a Angela Davis en su visita a Colombia: la prisión ni reeduca, ni resocializa. Le llena los bolsillos a la billonaria industria carcelaria mundial.

Para nosotros, ¿importa el pódcast de Democracy Now? Sí, en especial si se considera el infortunado debate presidencial del 27 de junio de 2024. Con una probabilidad mayor de que Donald Trump vuelva a la Presidencia de Estados Unidos, las ultraderechas del mundo se envalentonarán. El que allá él derogue el Juneteenth arrastrará la tendencia global a vetar las pedagogías acerca de los horrores de la esclavización y de las nefastas consecuencias del persistente racismo. La extrema derecha sustituirá el relato sobre esclavistas inmisericordes por el de amos bondadosos que les dieron amparo a gentes dizque impedidas para el raciocinio abstracto. Para Bukele y quienes aspiran a emularlo será bendita la ampliación de la justicia punitiva y de sus muros. En un contexto de expansión fascista, los Vargas Lleras y los Cabales manipularán el proceso constituyente para borrar logros de la Constitución de 1991, como el de la legitimación tanto de los territorios ancestrales de los pueblos étnicos como el del pleno ejercicio de su ciudadanía. Impensable el racismo revitalizado que sepultará el destino por el cual esos pueblos luchan desde hace 30 años, luego de siglos de resistencia en pro de la libertad y la autonomía.

PS: Explicito mi rechazo al tratamiento gubernamental que ha recibido la periodista María Jimena Duzán. Manifiesto respeto por su ética y profesionalismo.

* Miembro fundador del Grupo de Estudios Afrocolombianos, Universidad Nacional. Director de la “Nueva Revista Colombiana de Folclor”.