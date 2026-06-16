Espriella: Orión revivido

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El 24 de mayo viajé desde Apartadó (Golfo de Urabá) hasta Riosucio (bajo río Atrato) para participar en el seminario comunitario “Conexión Interoceánica, ¿El progreso para quién?”. Me había recogido la camioneta del esquema de seguridad de la Asociación Cabildo Mayor Indígena de la Zona del bajo Atrato (Camizba). El conductor no pudo seguir por la vía pavimentada porque “tú ya sabes”, eufemismo para las órdenes de los paras. Desde el río León, me ilusionaba con ver selvas tropicales húmedas y frondosas, pero las han reducido a manchitas aisladas y muy separadas entre sí, ya sea por la expansión de pastizales para muy dispersas reses, barriales dónde se revuelcan búfalos, así como plantaciones de banano, palma africana, teca y piña.

Foto: Jaime Arocha

En Bajirá, Playa Roja, 7 de agosto y el Diez más que todo encontramos mestizos paisa-hablantes o chilapos de Córdoba. Hace 30 años tuvo lugar la Operación Génesis que comandó el general Rito Alejo del Río junto con las Autodefensas Unidas de Colombia. Las masacres y destierros que ese ejercicio perverso inauguró en el Chocó explican la sustitución de las agriculturas tradicionales de indígenas y afros, basadas en suelos vivos por los monocultivos industriales cuyos agroquímicos dejan muerta a la tierra. Acaban con polinizadores, las mal llamadas malezas, bacterias y hongos. También es la raíz del reemplazo de pueblos indios y negros. En la iglesia de Nuestra Señora del Carmen (Riosucio), el padre Marcial Gamboa abrió el Espacio de Memoria con fotos y objetos que les recuerdan a sus feligreses y visitantes las desapariciones y asesinatos masivos que ha documentado la Comisión de la Verdad en su informe de 2022, y por lo tanto cómo el uribato se adelantó a la occidentalización cultural y al blanqueamiento racial por el cual hoy propenden tanto Marco Rubio, el ministro del Interior norteamericano, como la Cumbre de Remigración, diseñada para profundizar en esas dos homogeneizaciones. Ocurrió el 30 de mayo en Portugal, con el auspicio de la extrema derecha europea. En ese encuentro, ovacionaron a Gregory Bovino, exdirector de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos violenta deportadora masiva de inmigrantes catalogados como ilegales, más que todo gentes latinas y de otras pieles oscuras. Para afianzar su imagen de macho, Bovino se puso un sobretodo verde como el que vestía su muy alabado y admirado general nazi Erwin Rommel.

Sin duda esta doctrina es afín con las de Abelardo de la Espriella[2], asociado con el liderazgo de las Autodefensas Unidas de Colombia y probable beneficiario de sus actividades. El que Carlos Ledher también se haya declarado “defensor de la patria” indicaría que a él y a otros narcos, paras y despojadores de tierra se les cumple el sueño de Ralito: tener a uno de los suyos en la presidencia de la república. Por si fuera poco, al inscribir su candidatura presidencial, ese candidato no renunció a su adorada ciudadanía gringa, afiliación que lo podría convertir en traidor de la patria, porque tal fidelidad irrestricta requiere aplicar y ajustarse a los principios de la constitución de esa nación, incluyendo el enrolamiento en sus fuerzas armadas para defenderla de las que sus dirigentes consideren como amenazas internas o externas. Muestras de esa lealtad incondicional consisten en propuestas como la de dolarizar nuestra economía, luego de acabar con el Banco de la República, solicitarle al Departamento de Justicia norteamericano deportar y juzgar a quienes él considere criminales, mantener silencio frente a los bombardeos en el Caribe o el Pacífico de lanchas de pescadores, acusados sin prueba alguna de ser narcotraficantes o fumigar 300000 hectáreas de coca, sin chistar, ni contar con la salud de sus pobladores y de los frágiles ecosistemas que han sostenido.

Ese contexto les preocupó a los participantes en el seminario al cual habían convocado Camizba y la Red de Derechos Humanos del Pacífico para el 25 y 26 de mayo. Expusieron que había terminado el estudio de prefactibilidad de la línea férrea entre bahía Cupica en el Pacífico y el golfo de Urabá, pero consideraron contradictorio que dentro de un gobierno progresista aparecieran funcionarios que presentaban a la socialización de ese estudio como consultas previas, libres e informadas. A propósito de estas últimas, fueron enfáticos en cuanto a su déficit desde el inicio del mencionado pre análisis sobre esa línea férrea, pese a los requerimientos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con respecto a la salvaguarda de las autonomías territoriales, culturales y políticas de los pueblos étnicos que ese instrumento instituye y al cual incorporó la legislación colombiana.

Con respecto a esa conexión interoceánica, la ultraderecha abelardista —vociferante y violenta— no se detendría en consultas previas, ni en lo que ella catalogara como obstáculos al progreso. Pondría en primer plano a quienes se autodenominan “empresarios por Colombia”, como podía leerse en las vallas que abundaban en Antioquia, con dos opciones para los votantes: “Paloma o Abelardo”. Espriella aboliría los derechos de los pueblos étnicos que introdujo la Constitución de 1991 para la salvaguarda de las autonomías mencionadas. En su culto por Trump, el candidato habla de desafiliar a Colombia de las Organización de las Naciones Unidas de la cual hace parte la OIT, de la Organización de Estados Americanos y de la Corte Penal Internacional, entre otras contribuciones al desmembramiento del multilateralismo.

El senador Iván Cepeda ofrece el programa contrario, garantista y enfático de los derechos tanto de las minorías étnicas, como de quienes han sido víctimas de Orión y otras operaciones de limpieza étnica por medio de masacres y destierros. De ahí la equivalencia entre Iván y esperanza.

[1] Jaime Arocha Rodríguez es doctor en antropología cultural y miembro fundador del Grupo de Estudios Afrocolombianos de la Universidad Nacional.

[2] Concuerdo con Carolina Sanín en el sentido de lo artificial y engreído del “de la Es…”