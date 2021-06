¿Fue una premonición la que hace dos semanas me llevó a transcribir los versos del canto Quién los mató? A los pocos minutos de haberle mandado mi columna a nuestro editor, Juan Carlos Rincón, me enteré de que habían asesinado a Junior Jein, uno de los compositores de esa melodía desgarradora. No alcanzó a salir la frase de repudio y solidaridad que pedí añadir. De la agudeza mental de ese músico y poeta da fe su “Fucking ESMAD”. La compuso para denunciar y protestar por los horrores que enfrentaron los manifestantes del paro de Buenaventura en mayo de 2017:

“Esmad es la respuesta que el gobierno nos da/Si pedimos agua, nos mandan Esmad/ Si pedimos educación, nos mandan Esmad/ Si pedimos Salud…Esmad/Exijo mis derechos y nos quieren matar/Escuadrón móvil para la opresión/Lanzando gases lacrimógenos contra la población.

Todo transcurría en completa calma/Y fuimos sorprendidos por la motorizada…No entendíamos qué pasaba/Infiltrar la gente, la manifestación/Y pongan la ciudad fuera de control/Saqueo, vandalismo y desesperación/Algo impresionante sin ninguna explicación…Todo planeado para el toque de queda/Y los camiones puedan andar/¿Qué hacen en los barrios unidades del Esmad?/No estamos armados y nos atacan con gas/El mundo avanza y Buenaventura atrás/¿Por qué de nuestros grifos no sale agua pa’ tomar?/¿Por que nuestros hijos no tienen dónde estudiar?/¿Por qué el aire que tenemos no es puro ni natural?/¿Por qué los deportistas no tienen dónde entrenar?/¿Por qué no hay hospitales dónde nos puedan curar?/Si sigo preguntando no voy a terminar/Aunque de todas formas las respuesta sigue siendo Esmad/Esmad fuckin Esmad…” (Ver).

Como sucede con las de ¿Quién los mató?, estas palabras encierran una contundencia que ya quisiera uno lograr desde las ciencias sociales. Siguen sin respuesta, como sucede con las de Alexis Play en “Pueblo”. Hablan de un pasado que no cesa:

“El pueblo está de pie y dispuesto a la batalla…En 1954, paramos/en 1967, paramos/En 1987, yo tenía tres y paramos/También en el 2004, en el cero nueve, en el 16, en el 17 otra vez/La lucha viva, la lucha de los pueblos en América Latina…Se les olvida que este país se construyó a lomo de negro/Que hasta Simón Bolívar necesitó de los negros pa’lograr la independencia/A los pueblos como Buenaventura les dan palo si cierran las vías por donde transita la plata de unos pocos en este país/Se olvidan muchas cosas que nos deben/Nos quieren callar a la fuerza cuando pedimos nuestros derechos/ El pueblo no se rinde, ¡carajo!/El pueblo se respeta, ¡carajo!” (Ver).

Y un silencio comparable rodearía a los cinco niños asesinados en el cañaduzal cercano a Cali, si uno de ellos, Jair Andrés, no le hubiera revelado en sueños a su madre Ruby Cortés el paradero de su cadáver y el de sus compañeros. De ahí los versos con los cuales contribuyó la maestra Nidia Góngora:

Son cinco chicos que salieron pero nunca volvieron/Uno de ellos resistió de una manera inexplicable/Para señalar el camino y que lo pudiera encontrar su madre… /Si esta madre no se atreve, todo estaría perdido/Y estaría en archivo y otra historia pa’ contar/Del país con la clase obrera que se muere en la impunidad…Con la fuerza de los gritos de Ruby Cortés en los cañaduzales/Le exijo justicia que este caso se aclare/Y que ya no quede impune como casi siempre lo hacen

La perspicacia de innovadores como Nidia Góngora, Junior Jein y Alexis Play fue el motivo de la columna que Arturo Guerrero tituló ¿Por qué a los artistas? E invitó a que completáramos la pregunta con la palabra “matar”, la contestación que le da el fundamentalismo a la creatividad. A los artistas responsables de las narraciones que hoy nos retratan con belleza les deseo larga vida y amor.

* Profesor, Programa de Antropología, Universidad Externado de Colombia.