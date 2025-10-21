Ley 70 de 1993 hacia su plena reglamentación

Resume e infórmame rápido

El 10 de octubre de 2025 la vicepresidenta Francia Elena Márquez Mina radicó ante el Ministerio del Interior el proyecto de decreto para reglamentar la totalidad de la Ley 70 de 1993 o ley de negritudes. Uno espera que el Gobierno en su conjunto acabe con los 32 años que completa el saboteo de esa reglamentación y que, por el contrario, le den a los pueblos de ascendencia africana los instrumentos para el pleno florecimiento de sus derechos a la territorialidad colectiva; autonomía política; defensa y disfrute de los ecosistemas que sus antepasados crearon y han preservado al valerse de prácticas agrícolas y mineras respetuosas de las riberas y selvas tropicales húmedas, así como de las sabanas y ciénagas caribeñas; formación doctoral dentro de un mega programa de investigación, ciencia y tecnología, fundamentado en una Cátedra de Estudios Afrocolombianos cuya implementación no dependa tan solo de la encomiable y buena voluntad de docentes, sino del compromiso estatal, y uno de cuyos pilares sea la muy esperada subdirección de investigación sobre comunidades negras en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. A la revolución educativa que contempla el articulado la estudiarán la Comisión Consultiva de Alto Nivel y el Espacio Nacional de Consulta Previa de Comunidades Negras. Con seguridad sus miembros coincidirán en que consistirá en el medio más eficaz de combatir el racismo que durante los últimos cuatro años —como nunca en el pasado nacional— ha sido denunciado, objetado y rechazado.

Al entrar a La Giralda, sede del Mininterior, la vicepresidenta recordó que ese viernes se cumplían once años de que las mujeres de la Marcha de los Turbantes se tomaran ese edificio con el propósito exigirle al Estado el control de la minería mecanizada que amenazaba el futuro de las comunidades negras del norte del Cauca. Ella se apoyó en una columna, levantó el brazo izquierdo con el puño cerrado y —con la risa de la cual hace gala— rememoró cómo en esa ocasión, de los pilares de ese hermoso patio, habían tensado cuerdas para secar las prendas interiores de las manifestantes. Entonces, también había ollas con sancocho, un bullicio entusiasta y una congestión que a Patricia Vargas y a mi nos impidió hablar con ella y otras líderes. Fue cuando las ultra reconocidas académicas y adalides del movimiento norteamericano de derechos civiles Gina Dent y Angela Davis y vinieron a acompañar ese proceso aclamado por la comunidad internacional. En el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional, Davis denunció a la industria carcelaria generadora de sumas trillonarias para las multinacionales de la infamia, quizás sin imaginar cómo ese flagelo hoy implosionaría como medio de apeñuscar, torturar y aterrorizar a los inmigrantes latinos, antes de deportarlos de los Estados Unidos. Esa amistad afro binacional es cimiento innegable del prestigio de nuestra Vicepresidenta dentro de la izquierda norteamericana.

Esa tarde de la radicación, conmocionado, las palabras que más repetí fueron, “este ya es otro país”. Impresionante el equipo de jóvenes abogadas y comunicadoras afro que rodea a la Vicepresidenta. Bilingües, posgraduadas, algunas vestidas a la moda africana, quienes, por fortuna, no hablan en gomelo tecnocrático. En la casa vicepresidencial que diseñó Rogelio Salmona, además de bustos y coloridas pinturas de artistas afro, sobresale el retrato al óleo del presidente Juan José Nieto. La doctora Márquez contó que tuvo que rescatarlo de un sótano al cual lo había desterrado Iván Duque, pese a la ceremonia de entronización que antes de ese mandato había realizado el presidente Juan Manuel Santos en honor a las personas afrodescendientes. Niñas, niños y adolescentes negros aplaudían y vitoreaban a la vicepresidenta, mientras pasaba de esa casa al despacho del ministro del Interior. Ella saludaba de mano y por sus nombres a vigilantes, porteros y mujeres negras con uniformes de gala, encargadas de la seguridad.

Mientras la veía llevar en sus manos el legajador con el articulado, pensaba que quizás, por fin, se legitimaría la “socola”, aquella agricultura del Afropacífico tan muy dependiente del esfuerzo femenino que deja en pie parte del bosque con sus hongos, mariposas y colibríes y descubrió que un fertilizante óptimo es la tierra de hormiguero. En vista de que han desaparecido los osos hormigueros y otros depredadores, ideó una especie de cría y pastoreo de hormigas arrieras para que ellas no acaben con sus árboles frutales, pero provean el preciado abono. El decreto reglamentador que presentó la vicepresidenta incluye la intersección entre estudios de la naturaleza, de la gente que la resguarda, y las tecnologías y economías que esas comunidades negras han creado. Así, involucra un inédito potencial que no solo es esperanzador para los pueblos de ascendencia africana, sino para todos los colombianos.