Proyecto para la ebullición planetaria

Si en los Estados Unidos Donald Trump u otro de los candidatos republicanos gana las elecciones presidenciales de 2024, el planeta y sus especies vivas se achicharrarán más rápido de lo previsto por el Acuerdo Climático de París. En efecto, la “Heritage Foundation” (Fundación Herencia) y organizaciones asociadas con ella como los institutos Heartland[1] y para la Competencia Empresarial harán todo lo posible para que a lo largo de sus primeros 180 días el nuevo gobierno conservador ponga en marcha el Proyecto 2025. Como si ya no fuéramos testigos de las temperaturas anormales que han alcanzado tierras y aguas, se obsesionan con reversar las políticas que en ese país los demócratas han implementado para frenar la actual crisis ambiental[2].

La iniciativa busca fomentar el fracking y derogar las limitaciones para el uso de carbón, petróleo y gas. Como el gobierno demócrata pretende abolir el motor de combustión interna, propone hacer lo opuesto y fomentarlo, y de esa manera ajustarlo a la idea de libertad individual que predica Diana Furchgott-Roth, la arquitecta de la salida norteamericana del acuerdo de París.

Aprobará y apoyará la exploración y explotación petrolera en las áreas prístinas del Ártico y aspira a que el próximo presidente republicano rechace el Acto para reducir la inflación (Inflation Reduction Act), disposición que desde 2022 presupuestó 370.000 millones de dólares para apoyar a los desarrolladores de tecnologías solares, eólicas, de hidrógeno verde y vehículos eléctricos. Urge restringir los 400.000 millones de dólares en préstamos que el Departamento de Energía ofrecería para innovar las tecnologías verdes. También sugiere que el Consejo Nacional de Seguridad deje de priorizar al cambio climático y lo excluya de sus discusiones, y prevé incentivos para que las naciones aliadas compren y usen combustibles fósiles[3].

Por si fuera poco, aspira a que los conservadores limiten el Tratado a favor de la migración aviar (Migratory Bird Treaty Act)[4]. Fue introducido en 1918 y perfeccionado por diversos gobiernos para que empresarios grandes y pequeños ofrezcan compensaciones monetarias que permitan diseñar tecnologías que eviten los daños que les ocasionan a los pájaros migratorios las líneas de alta tensión, las turbinas de viento, las torres para transmitir la señal de los celulares y las fugas de petróleo. Inclusive, el proyecto desincentivaría el rediseño de vidrieras, por lo cual no se alteraría la frecuencia de aquellos choques fatales que han contribuido con la muerte de tres mil millones de aves, ocurrida en Norteamérica desde el decenio de 1970.

Exfuncionarios del presidente Trump concretaron el marco ideológico del siguiente modo:

“El Proyecto de Transición Presidencial de 2025 busca rescatar al país de la garra de la Izquierda radical… los políticos liberales han creado una necesidad desesperada… de que los conservadores deshagan el daño que la Izquierda ha traído y así construir un mejor país para todos los Americanos” (Mi traducción).

A su vez, los expertos del Instituto para la Competitividad Empresarial sostienen que:

“El cambio climático no es un chiste, sino un asunto de política, un pretexto persistente para expandir el control gubernamental sobre la economía, la redistribución de la riqueza y el empoderamiento de elites incontrolables….

De hecho, el cambio climático no pone en riesgo la sobrevivencia de la civilización o la habitabilidad del planeta. Las denominadas soluciones climáticas consisten en garras burocráticas y esquemas de bienestar corporativo sin efectos benéficos sobre el clima”.

Con seguridad, a esta alternativa norteamericana la perifonearán el partido Vox de España y el Centro Democrático colombiano. En la instalación del Congreso, el discurso de la oposición a cargo de la senadora María Fernanda Cabal coincidió con el de los autores del Proyecto 2025: la crisis climática responde a un imaginario catastrófista. De ahí el deseo de que “nos cojan confesados” los efectos de este refuerzo de los republicanos gringos al odio cotidiano que caracteriza a una de las ilusiones de esa senadora y de su fundación Escuela Libertad: “sacudir las mentes de los hipnotizados por la izquierdopatía”.

* Miembro fundador, Grupo de estudios afrocolombianos, Universidad Nacional y Patronato de Artes y Ciencias.

