A uno de los atolones del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina lo bautizaron en honor al náufrago Pedro Serrano. De acuerdo con el artículo que el historiador Andrés Mauricio Vela Correa publicará en la revista que dirijo, la tenacidad de este marinero y la belleza caribeña de Serrana consistieron en la inspiración para que Daniel Defoe creara a Robinson Crusoe. Esta historia viene como anillo al dedo para enseñarles a los pañamanes** las riquezas históricas y culturales que alberga nuestro departamento raizal.

En 1528, Pedro Serrano navegaba entre Aruba y Santo Domingo a bordo de la nave Pedro de Cifuentes, cargada de pólvora y municiones. Quizás por la impericia de su capitán, se fue a pique. Con otros cinco marineros, Serrano llegó al cayo dónde permaneció ocho años, antes de que lo rescataran y lo regresaran a España. En 1540, Juan Maestre publicó un relato con las aventuras de Serrano, el cual le acreditó fama y una pensión de cuatro mil pesos. Vega nos enseña que en su “Descripción del Perú”, Garcilaso de la Vega también narró esos sucesos, pero a partir de fuentes secundarias.

Exceptuando a uno, los compañeros de Serrano no tuvieron su temple para enfrentar soledad, incertidumbre, desesperanza y desasosiego. Parece que, en su desaliento, uno de los siniestrados comenzó a morderse brazos y piernas hasta causarse la muerte. Otros zozobraron, después de hacerse a la mar en balsas improvisadas. Por el contrario, Serrano tuvo el temple para constatar la abundancia de fauna que ofrecía el cayo y aprovecharse de ella para sobrevivir. En su artículo, Vela explica que allí hasta habita “la Fragata Portuguesa (Physalia physalis), uno de los animales más peligrosos y venosos del planeta” y Garcilaso explicó que Serrano comía cangrejos, camarones y “otras sabandijas” crudas. En el fondo, las tortugas fueron su salvación. Llegaban en abundancia para desovar y las había tan grandes que se lo llevaban en rastras para el mar, antes de que pudiera ponerlas patas para arriba. Valiéndose de un cuchillo que logró salvar del naufragio, no solo las decapitaba y se alimentaba de sus carnes y huevos, sino que pulía sus caparazones para almacenar aguas lluvias o para hacer los techos de las chozas que improvisaba, una cuyas funciones consistía en preservar las hogueras que lograba prender. Ese lujo le tomó tiempo y lo logró luego de innumerables zambullidas en busca de guijarros en el fondo del mar. Los quebraba para que sus puntas hicieran las veces de pedernal. A las primeras chispas las alimentó con jirones de su camisa, pero más adelante, luego de secarlas, aprovechaba ya fuera las algas o las maderas que depositaban las olas. De ahí en adelante cubrió su cuerpo con las pieles de los lobos de mar que cazaba, no sin antes aprovechar su sangre para mezclarla con agua de mar y saciar la sed en caso de que escasearan las lluvias. El humo también fue indispensable para alertar a los barcos que pasaban. Sin embargo, por el físico que ya había adquirido, a Serrano lo percibían como ser demoníaco y lo abandonaban. Por fortuna, hubo quienes superaron sus temores. Sin embargo, el rescatado optó por mantenerse desgreñado y de esa manera afianzar el prestigio que le acarreaba su pasado.

Para el historiador Vela, además del mar azulado y las arenas blancas de Serrana, lo más probable fue que la resiliencia y creatividad de Serrano le sirvieran a Defoe para idear a su héroe. Con seguridad, la publicación de esa tesis también derivará en que las narraciones populares isleñas adopten al náufrago español como su propio Robinson Crusoe.

Nota: Jack Posobiec, Joshua Lisec y Stephen Banon son los guías principales de J.D. Vance, el candidato ultraderechista a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Por fortuna, la Convención Nacional Demócrata aleja al mundo de los posibles efectos del pensamiento de esos extremistas. En la última publicación de ellos, argumentan que el régimen ideal es el de la monarquía tecnocrática y sostienen que quien se incline un milímetro hacia la izquierda ya es comunista y que todos ellos son “unhumans”, ¿inhumanos? ¿subhumanos?

*Miembro fundador, Grupo de Estudios Afrocolombianos, Universidad Nacional. Director de la Nueva Revista Colombiana de Folclor.

**Nombre derivado de Spanish man que la gente raizal usa para referirse a las personas continentales que han sobrepoblado e irrespetado sus islas.