¿A quién beneficia un dólar débil?

En prospectiva, el dólar continuará debilitándose en 2025. La imposición de altos aranceles a las exportaciones hacia Estados Unidos evolucionará hasta confluir en impuestos recíprocos, de acuerdo con las ventajas económicas de cada Estado. Esto hará que los países busquen salvaguardar con subsidios sus sectores productivos, un fenómeno inverso a la globalización y un regreso al proteccionismo.

La caída abrupta del dólar en la administración Trump ha sido planeada para favorecer las exportaciones estadounidenses y encarecer los productos importados, con el propósito de desincentivar su compra, evitar el aumento de la inflación y disminuir el déficit comercial.

La ventaja para Estados Unidos de tener un dólar débil contribuye a disminuir su deuda tanto pública como privada y a favorecer su recuperación industrial. Asimismo, se benefician los consumidores mundiales de productos estadounidenses, lo cual seguramente impulsa a otras economías debido a las cadenas de valor complementarias. También conviene a quienes tengan la capacidad de disminuir sus acreencias en dólares, sean gobiernos, empresas o individuos.

Sin embargo, las variables que determinan el valor del dólar y su impacto en la economía global son múltiples y complejas de interpretar, debido a la combinación de factores que intervienen, los cuales son difíciles de controlar en conjunto o desde diversos sectores.

En primer lugar, el dólar, al no tener en el horizonte un reemplazo equivalente como patrón de cambio e incluso como moneda refugio para la inversión a nivel mundial, resulta por ahora insustituible. Pero en el mediano plazo, los inversionistas y las economías rivales encontrarán una respuesta que, paradójicamente, debilitaría la divisa aún más.

En segundo lugar, un dólar débil, para quienes cuentan con ingresos constantes o crecientes en Estados Unidos, puede llevar a que las tasas de interés impuestas por la Reserva Federal se mantengan intactas e incluso se incrementen para frenar la inflación. El objetivo es controlar el endeudamiento para el consumo, lo que genera también el efecto indeseado de impedir el crecimiento empresarial por el encarecimiento del crédito.

En tercer lugar, el costo de los aranceles, al transferir y aumentar el valor real de las importaciones a los productos que compra el consumidor final estadounidense, aparte de restringir su adquisición, debilita la producción de bienes elaborados con materias primas foráneas o de valor agregado fabricados en Estados Unidos.

En cuarto lugar, los países que exportan a Estados Unidos verán disminuidas sus utilidades mientras encuentran otros mercados, con contadas excepciones en algunos productos con asimetrías arancelarias, como ocurre, por ejemplo, en las exportaciones de café frente a los aranceles impuestos por ese país.

Países productores de café como Brasil, con un 50 % de costo arancelario; India, con un 25 %; y Vietnam, con un 20 %; además de un 25 % adicional si importa petróleo de Rusia, podrían beneficiar por ahora a otros exportadores cafeteros como Etiopía y Colombia, que deberán pagar un arancel del 10 %, en espera de que no cambie de nuevo.

Este contexto comercial es posible solo por el hecho de que Estados Unidos es el mayor comprador de bienes y servicios del mundo, la sociedad de consumo más influyente del planeta. Lo que le permite, por su nivel de compra, imponer una guerra comercial e influir en la volatilidad del dólar.

El consumo per cápita anual de sus más de 340 millones de habitantes alcanza un monto promedio cercano a los 48.000 dólares. Le sigue el Reino Unido, con un gasto estimado de 35.000 dólares, y Japón, con aproximadamente 18.000 dólares. Mientras que, en promedio, una persona en China consume al año 4.800 dólares, el 10 % de lo que consume un estadounidense.

Un dólar fuerte tiene un alto precio para Estados Unidos: es un costo de prestigio y de confianza en su economía. Ahora no lo está costeando y, en consecuencia, crece su aislamiento internacional, pese a la presión que está ejerciendo sobre empresarios extranjeros y nacionales para invertir en el país, hasta alcanzar una meta inicial de 4 billones de dólares, que de lograrse revalorizaría su moneda.

Invertir en Estados Unidos es una gran oportunidad de negocio y una fuente de nuevos empleos, pero requiere capital humano altamente calificado y menos incertidumbre financiera, tributaria y legal. Lo cual no está completamente garantizado en la actualidad.

El coste de una divisa fuerte era intangible en la dinámica diaria estadounidense, lo que no ocurrirá cuando los precios en el supermercado no beneficien al conjunto de la población. Aunque, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se hayan duplicado los ingresos por aranceles, los cuales pasaron de 78.000 millones en el año fiscal 2024 a 152.000 millones en el mismo periodo a julio de 2025. Ingresos que reemplazarán la reciente reducción de impuestos a las corporaciones, pero que no se verán reflejados en la canasta familiar estadounidense.

