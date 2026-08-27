Combatir la desnutrición en el mundo, una tarea urgente

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La desnutrición sigue representando una amenaza para el desarrollo físico y cerebral de la niñez. Según el informe El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2026, publicado recientemente por la Organización de Las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, a nivel mundial, cerca del 70 % de la infancia menor de dos años y el 62,4 % de la mujeres en edad reproductiva no se alimenta de manera adecuada, de las cuales, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, 605 millones podrían desarrollar anemia.

En 2025, 645 millones de personas en todo el mundo padecieron hambre. África es el continente más afectado por la escasez de alimentos per cápita, 309 millones de personas; le siguen Asia con 292 millones, América Latina y el Caribe con 32 millones, Europa (los Balcanes y Cáucaso) con 6,3 millones; y Oceanía con 335 mil personas. Por otra parte, entre los indicadores que han aumentado, el más preocupante es la obesidad, que ha crecido un 32 % en la última década, registrándose en Oceanía las tasas más elevadas de sobrepeso infantil.

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Actualmente, 585 millones de personas en todo el mundo sufren desnutrición crónica, investigaciones médicas advierten la importancia de una adecuada alimentación durante la gestación y en la etapa lactante (los dos primeros años de vida). La desnutrición crónica provoca retraso en el crecimiento, bajo peso y deterioro neurocognitivo permanente, dado que esta etapa es crucial para la formación del cerebro. Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la emergencia más relevante hoy, es la amenaza de muerte por desnutrición para cerca 800.000 menores de dos años en Afganistán.

El Hambre Cero hace referencia a los Estados en donde la desnutrición está presente en menos del 2,5 % de la población. En América Latina, Brasil, Costa Rica, Uruguay, Chile, Guyana y República Dominicana han superado esta condición, mientras que Bolivia, Honduras, Guatemala, Ecuador, Perú, Venezuela, El Salvador, Panamá, Colombia, Paraguay, México y Argentina aún no lo han logrado.

Otros factores son el elevado costo de la energía para cocinar, que se ha duplicado en promedio, así como el aumento del precio de los alimentos saludables como verduras, legumbres o carnes (este último con un incremento del 30 % a nivel global) agravan la situación. En el mundo, 2690 millones de personas no pueden permitirse pagar una dieta saludable. Aunque el informe no lo menciona, el desconocimento de cómo balancear una dieta sana y el consumo de alimentos procesados con bajo nivel nutricional –como refrescos, dulces o pasabocas de producción industrial– está desplazando a los nutrientes saludables, lo que su vez conlleva un mayor riesgo de contraer enfermedades graves.

Los países que han logrado el objetivo de Hambre Cero coinciden en la aplicación de las siguientes buenas prácticas: han convertido la erradicación de la desnutrición en una política de Estado, respaldada por un promedio de dos décadas de trabajo continuo, ofrecen apoyo estatal técnico y financiero permanente para la producción agropecuaria local con énfasis en alimentos ricos en proteínas, garantizan el acceso a saneamiento y agua potable; e implementan programas integrales de alimentación con una jornada escolar completa que incluye desayuno, almuerzo y meriendas; comedores gratuitos para personas vulnerables y subsidios alimenticios para sectores sociales de bajos ingresos y fomentan la evaluación de los programas implementados, así como, la investigación en salud. Acciones fácilmente replicables en cualquier país donde exista conciencia, ética gubernamental y decisión política.

*Investigador DAAD en la Universidad de Jena, Alemania

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